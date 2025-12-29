माघ मेला 2026 में लागू होंगे 10 इमरजेंसी प्लान, 15 करोड़ श्रद्धालुओं के आने की संभावना

जागरण संवाददाता, प्रयागराज। माघ मेला में इस बार लगभग 15 करोड़ श्रद्धालुओं के आने के अनुमान को लेकर प्रबंध किए जा रहे हैं। मेला में नियंत्रित आगमन और सुरक्षित वापसी के लिए पुलिस व प्रशासन की ओर से मेगा प्लान बनाया गया है। प्रमुख स्नान पर्वों पर मेला क्षेत्र को नो व्हीकल जोन घोषित किया जाएगा। मुख्य स्नान पर्वों के साथ 22 सामान्य पर्वों पर भी ट्रैफिक प्लान लागू किया जाएगा।

मेला में आपात स्थिति से निपटने के लिए 10 इमरजेंसी प्लान लागू किए जाएंगे। इनमें से पांच इमरजेंसी प्लान का सोमवार दोपहर रिहर्सल किया गया। इस दौरान लगभग दो घंटे तक प्रमुख मार्गों पर यातायात डायवर्ट किया गया। आपात स्थिति के पहले इमरजेंसी प्लान के तहत संगम पर दबाव बढ़ने पर पहले प्लान के तहत रामघाट और हनुमान घाट पर श्रद्धालुओं को स्नान कराया जाएगा। दूसरे प्लान के तहत झूंसी की ओर से संगम की इंट्री बंद होगी।

तीसरे प्लान के तहत फोर्ट रोड, जीटी जवाहर से पटेल संस्थान होते हुए काली मार्ग-दो से श्रद्धालुओं को भेजा जाएगा। चौथे प्लान के अनुसार सीएमपी से भीड़ को जार्जटाउन थाना सोहबतियाबाग डाट पुल से ले जाया जाएगा। पांचवें प्लान के अनुसार मेडिकल चौराहा से बक्शी बांध, नागवासुकि की ओर से प्रवेश दिया जाएगा। छठें प्लान के मुताबिक पुराने शहर से आने वाले श्रद्धालुओं को पुराने पुल से अरैल भेजा जाएगा। हनुमान मंदिर व अक्षयवट का दर्शन बंद करना सातवां प्लान होगा। नावों का संचालन बंद करना 10वां प्लान होगा। प्लान एक, दो, तीन, चार व 10 का रिहर्सल हुआ है। अन्य प्लान का रिहर्सल मंगलवार को होगा। एसपी माघ मेला नीरज पांडेय ने बताया कि आपात स्थिति से निपटने के लिए 10 इमरजेंसी प्लान बनाए गए हैं, जिनमें पांच प्लान का रिहर्सल सोमवार दोपहर किया गया। मेला में तैनात सभी एएसपी व डीएसपी ने इन पांच प्लान को लागू कराया।

इसके साथ ही ग्रीन कारिडोर का भी निरीक्षण किया गया। इस बार मेला को तीन के बजाय पांच जोन में बाटा गया है। हर जोन में एएसपी की तैनाती हुई है। सर्किल भी आठ से बढ़ाकर नौ की गई है, जहां डीएसपी तैनात हुए हैं। थाना भी 14 से बढ़ाकर 17 किए गए हैं।

सभी थानों में साइबर हेल्प डेस्क व महिला हेल्प डेस्क की व्यवस्था हुई है। चौकी 40 से 42 तो स्नान घाट 24 से बढ़ाकर 31 किए गए हैं। पार्किंग स्थल 42 हैं, जिनमें एक लाख 30 हजार वाहन खड़े हो सकेंंगे। खोया-पाया केंद्रों की संख्या सात की गई है। मेला में 250 सीसीटीवी कैमरे होंगे, जिनमें 150 एआइ बेस्ड रहेंगे। शहर में 1152 कैमरे लगे हैं। रि