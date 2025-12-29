Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    Magh Mela 2026 : प्रयागराज रेलवे जंक्शन पर लीडर रोड से श्रद्धालु कर सकेंगे प्रवेश, सिविल लाइंस साइड से निकलेंगे बाहर

    By Jagran News Edited By: Brijesh Srivastava
    Updated: Mon, 29 Dec 2025 08:52 PM (IST)

    Magh Mela 2026 माघ मेला के दौरान प्रयागराज के रेलवे स्टेशनों पर भीड़ को नियंत्रित करने के लिए एक अनूठी योजना लागू की जा रही है। मुख्य स्नान पर्वों पर ...और पढ़ें

    Hero Image

    Magh Mela 2026 माघ मेला के दौरान प्रयागराज के रेलवे स्टेशनों पर श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए वन-वे व्यवस्था रहेगी। 

    जागरण संवाददाता, प्रयागराज। Magh Mela 2026 माघ मेला के दौरान रेलवे स्टेशनों पर भीड़ को नियंत्रित करने और भगदड़ जैसी स्थिति से बचने के लिए ''वन-वे' यानी एक दिशा से प्रवेश, दूसरी दिशा से निकास की व्यवस्था लागू की जा रही है। मुख्य स्नान पर्वों के दौरान स्टेशनों पर यात्रियों के आने और जाने के रास्ते अलग-अलग तय कर दिए गए हैं। यह व्यवस्था मुख्य स्नान पर्व से एक दिन पहले शुरू होकर स्नान के दो दिन बाद तक प्रभावी रहेगी। इसके तहत स्टेशन के जिस दरवाजे से आप अंदर जाएंगे, वहां से बाहर निकलना मुमकिन नहीं होगा।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Magh Mela 2026 मंडल पीआरओ अमित कुमार सिंह ने बताया कि यात्री आश्रयों के अंदर ही अनारक्षित टिकट यात्रियों को मिल जाएगा। मकर संक्रांति और मौनी अमावस्या के समय सबसे अधिक भीड़ होने की संभावना है, इसलिए 14 जनवरी से 20 जनवरी तक विशेष चौकसी रहेगी। इसी तरह पौष पूर्णिमा, बसंत पंचमी, माघी पूर्णिमा और महाशिवरात्रि पर भी स्नान से एक दिन पूर्व से लेकर दो दिन बाद तक प्रयागराज जंक्शन, सूबेदारगंज, छिवकी व नैनी में यही 'एकल दिशा प्लान' लागू रहेगा। 

    प्रवेश व निकास की व्यवस्था

    प्रयागराज जंक्शन : यहां यात्रियों को केवल लीडर रोड की तरफ से प्रवेश दिया जाएगा। स्टेशन से बाहर निकलने यानी निकासी के लिए केवल सिविल लाइन्स साइड का ही उपयोग करना होगा। अनारक्षित यात्रियों को उनकी दिशा के अनुसार बने यात्री आश्रयों के माध्यम से ही प्लेटफार्म तक भेजा जाएगा।

    सूबेदारगंज स्टेशन : यहां श्रद्धालुओं का प्रवेश झलवा रोड (कौशांबी रोड) की तरफ से होगा, जबकि निकासी जीटी रोड की तरफ से की जाएगी।

    प्रयागराज छिवकी जंक्शन : इस स्टेशन पर प्रवेश के लिए सीओडी रोड का गेट तय किया गया है, वहीं वापसी के लिए यात्रियों को जीईसी रोड की तरफ से बाहर निकाला जाएगा।

    नैनी जंक्शन : यहां स्टेशन रोड (प्लेटफार्म नंबर-एक) से प्रवेश मिलेगा और द्वितीय प्रवेश द्वार (प्लेटफार्म नंबर-चार) से निकासी होगी।

    कब बंद रहेगा सिविल लाइंस की ओर से प्रवेश

    - 3 जनवरी पौष पूर्णिमा - दो जनवरी रात 12 बजे से पांच जनवरी रात 12 बजे तक

    - 15 जनवरी मकर संक्रांति - 14 जनवरी रात 12 बजे से 20 जनवरी रात 12 बजे तक

    - 18 जनवरी मौनी अमावस्या - 14 जनवरी रात 12 बजे से 20 जनवरी रात 12 बजे तक

    - 23 जनवरी बसंत पंचमी - 22 जनवरी रात 12 बजे से 25 जनवरी रात्रि 12 बजे तक ।

    - 1 फरवरी माघी पूर्णिमा - 31 जनवरी रात 12 बजे से दो फरवरी रात्रि 12 बजे तक ।

    - 15 फरवरी महाशिवरात्रि - 14 फरवरी रात्रि 12 बजे से 17 फरवरी रात 12 बजे तक ।