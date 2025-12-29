Magh Mela 2026 : प्रयागराज रेलवे जंक्शन पर लीडर रोड से श्रद्धालु कर सकेंगे प्रवेश, सिविल लाइंस साइड से निकलेंगे बाहर

जागरण संवाददाता, प्रयागराज। Magh Mela 2026 माघ मेला के दौरान रेलवे स्टेशनों पर भीड़ को नियंत्रित करने और भगदड़ जैसी स्थिति से बचने के लिए ''वन-वे' यानी एक दिशा से प्रवेश, दूसरी दिशा से निकास की व्यवस्था लागू की जा रही है। मुख्य स्नान पर्वों के दौरान स्टेशनों पर यात्रियों के आने और जाने के रास्ते अलग-अलग तय कर दिए गए हैं। यह व्यवस्था मुख्य स्नान पर्व से एक दिन पहले शुरू होकर स्नान के दो दिन बाद तक प्रभावी रहेगी। इसके तहत स्टेशन के जिस दरवाजे से आप अंदर जाएंगे, वहां से बाहर निकलना मुमकिन नहीं होगा।

Magh Mela 2026 मंडल पीआरओ अमित कुमार सिंह ने बताया कि यात्री आश्रयों के अंदर ही अनारक्षित टिकट यात्रियों को मिल जाएगा। मकर संक्रांति और मौनी अमावस्या के समय सबसे अधिक भीड़ होने की संभावना है, इसलिए 14 जनवरी से 20 जनवरी तक विशेष चौकसी रहेगी। इसी तरह पौष पूर्णिमा, बसंत पंचमी, माघी पूर्णिमा और महाशिवरात्रि पर भी स्नान से एक दिन पूर्व से लेकर दो दिन बाद तक प्रयागराज जंक्शन, सूबेदारगंज, छिवकी व नैनी में यही 'एकल दिशा प्लान' लागू रहेगा।

प्रवेश व निकास की व्यवस्था प्रयागराज जंक्शन : यहां यात्रियों को केवल लीडर रोड की तरफ से प्रवेश दिया जाएगा। स्टेशन से बाहर निकलने यानी निकासी के लिए केवल सिविल लाइन्स साइड का ही उपयोग करना होगा। अनारक्षित यात्रियों को उनकी दिशा के अनुसार बने यात्री आश्रयों के माध्यम से ही प्लेटफार्म तक भेजा जाएगा।