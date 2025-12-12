Language
    Magh Mela 2026: पहली बार बना माघ मेला का लोगो, सूर्य-चंद्रमा, अक्षयवट संग संगम की झलक

    By Gyanendra Singh1 Edited By: Vivek Shukla
    Updated: Fri, 12 Dec 2025 11:05 AM (IST)

    प्रयागराज में पहली बार माघ मेला का लोगो जारी किया गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा निर्मित, यह लोगो तीर्थराज प्रयाग, संगम की तपोभूमि और माघ म ...और पढ़ें

    मुख्यमंत्री की अनुमति के बाद जारी हुआ लोगो, 'माघे निमज्जनं यत्र पापं परिहरेत् तत:' सबसे ऊपर। जागरण

    जागरण संवाददाता, प्रयागराज। माघ मेला इतिहास में पहली बार मेले के दर्शन तत्व को परिलक्षित करते हुए लोगो जारी किया गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के स्तर से मेले का लोगो बनाया गया है, जिसे गुरुवार को प्रयागराज मेला प्राधिकरण प्रशासन की ओर से जारी किया गया। इस लोगो के अंतर्गत तीर्थराज प्रयाग, संगम की तपोभूमि तथा ज्योतिषीय गणना के अनुसार माघ माह में संगम की पवित्र रेती पर अनुष्ठान करने के महात्म्य को समग्र रूप से दर्शाया गया है।

    पहले कुंभ और महाकुंभ का ही लोगो बनता था। कुंभ 2019 और महाकुंभ 2025 का लोगो मुख्यमंत्री के हाथों से जारी कराया गया था। अब पहली बार माघ मेला का भी लोगो मुख्यमंत्री के ही निर्देश पर जारी किया गया है। लोगो में सर्वप्रथम सूर्य एवं चंद्रमा की 14 कलाओं की उपस्थिति ज्योतिषीय गणना के अनुसार सूर्य, चंद्रमा एवं नक्षत्रों की स्थितियों को प्रतिबिंबित करता है जो प्रयागराज में माघ मेले का कारक बनता है।

    भारतीय ज्योतिषीय गणना के अनुसार चंद्रमा 27 नक्षत्रों की परिक्रमा लगभग 27.3 दिनों में पूर्ण करता है। माघ मेला इन्हीं नक्षत्रीय गतियों के अत्यंत सूक्ष्म गणित पर आधारित है। जब सूर्य मकर राशि में होता है और पूर्णिमा के दिन चंद्रमा माघी या अश्लेषा-पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्रों के समीप होता है, तब माघ माह बनता है और उसी काल में माघ मेला आयोजित होता है।

    चंद्रमा की 14 कलाओं का संबंध मानव जीवन, मनोवैज्ञानिक ऊर्जा और आध्यात्मिक साधना से माना गया है। माघ मेला चंद्र-ऊर्जा की इन कलाओं के सक्रिय होने का विशेष काल भी है। अमावस्या से पूर्णिमा की ओर चंद्रमा की वृद्धि (शुक्ल पक्ष) साधना की उन्नति के लिए सर्वश्रेष्ठ मानी गई है। माघ स्नान की तिथियां चंद्र कलाओं के अत्यंत सूक्ष्म संतुलन पर चुनी जाती हैं।

    माघ महीने की ऊर्जा (शक्ति) अनुशासन, भक्ति और गहन आध्यात्मिक कार्यों से जुड़ी होती है क्योंकि यह महीना पवित्र नदियों में स्नान, दान, तपस्या और कल्पवास जैसे कार्यों के लिए विशेष माना जाता है। इस माह में किए गए कार्य व्यक्ति को निरोगी बनाते हैं और उसे दिव्य ऊर्जा से भर देते हैं। लोगो में इसे भी प्रमुखता से स्थान दिया गया है।

    मेलाधिकारी ऋषिराज ने बताया कि प्रयागराज में संगम तट पर स्थित अविनाशी अक्षयवट को भी लोगो में दर्शाया गया है, जिसकी जड़ों में भगवन ब्रह्माजी का, तने में भगवन विष्णुजी का एवं शाखाओं और जटाओं में भगवन शिवजी का वास है, उसके दर्शन मात्र से मोक्ष मार्ग सरल हो जाता हैं। इसी कारण कल्पवासियों में उसका स्थान अद्वितीय है।

    सनातन धर्म के अनुसार मनुष्य जीवन का परम लक्ष्य मोक्ष की प्राप्ति हैं अतः महात्मा का चित्र इस देव भूमि में सनातनी परंपरा को दर्शाता है जहां चिर काल से ऋषि-मुनि आध्यात्मिक ऊर्जा हेतु आते रहे हैं। माघ मास में किए गए पूजन एवं कल्पवास का पूर्ण फल संगम स्नान के उपरांत श्रीलेटे हुए हनुमान जी के दर्शन से प्राप्त होता है।

    अतः लोगों पर उनके मंदिर एवं पताका की उपस्थिति माघ मेले में किए गए तप की पूर्णता: की व्याख्या करता है। संगम पर साइबेरियन पक्षियों की उपस्थिति यहां के पर्यावरण की विशेषता को दर्शाता है। लोगो पर अंकित श्लोक 'माघे निमज्जनं यत्र पापं परिहरेत् तत:' का अर्थ है माघ के महीने में स्नान करने से सभी पाप मुक्ति हो जाती है।

    उप मेलाधिकरी विवेक शुक्ल ने बताया कि यह लोगो मेला प्राधिकरण द्वारा आबद्ध किए गए डिजाइन कंसल्टेंट अजय सक्सेना एवं प्रागल्भ अजय द्वारा डिजाइन किया गया।