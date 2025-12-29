माघ मेला से पहले होटल-रेस्टोरेंट और ढाबा में रेट बोर्ड लगाने के निर्देश, ऑनलाइन फ्रॉड पर प्रशासन सख्त

जागरण संवाददाता, प्रयागराज। माघ मेला में आने वाले श्रद्धालुओं से ओवररेटिंग न हो, इसके लिए सभी होटल-रेस्टोरेंट व ढाबा में रेट बोर्ड लगाने के निर्देश दिए गए हैं। सोमवार को जिले के प्रमुख होटल-रेस्टोरेंट संचालकों व एसोसिएशन के साथ हुई बैठक में डीएम मनीष कुमार वर्मा ने निर्धारित रेट के अनुसार ही श्रद्धालुओं को सुविधाए उपलब्ध कराने को कहा।

संगम सभागार में जनपद के होटल एवं रेस्टोरेंट व्यवसाइयों तथा एसोसिएशन के प्रतिनिधियों के साथ बैठक में जिलाधिकारी ने कहा कि प्रयागराज धार्मिक नगरी एवं तीर्थों का राजा है। यहां सभी तीर्थयात्री श्रद्धाभाव के साथ आते हैं। महाकुंभ में होटल-रेस्टोरेंट संचालकों की ओर से श्रद्धाभाव से लोगों के ठहरने, खाने-पीने की व्यवस्था की गई थी, फिर भी कहीं-कहीं से ओवररेटिंग एवं अन्य प्रकार की शिकायतें प्राप्त हुई थी। गंगा-यमुना व सरस्वती के संगम तट पर आयोजित होने जा रहे माघ मेला-2026 में देश-विदेश से आने वाले श्रद्धालुओं और आगंतुकों को आध्यात्मिक अनुभूति के साथ वह यहां से यादगार अनुभव लेकर जाएं, यह शहर के सभी लोगों का मुख्य उद्देश्य है। इसलिए जो भी श्रद्धालु आएं वह अनुचित व्यवहार, ओवर रेट अथवा अन्य कारणों से अपने आपको ठगा महसूस न करें।

इसलिए सर्वसम्मति से रेट तय कर अपने व्यवसायिक प्रतिष्ठान में रेट लिस्ट को चस्पा कर दें। उसी रेट पर सुविधाओं को उपलब्ध कराएं। डीएम ने खाद्य सुरक्षा अधिकारी से सभी ढाबों पर खाने की गुणवत्ता, स्वच्छता सुनिश्चित करने के साथ उचित मूल्य पर बिक्री कराने के लिए आवश्यक कार्यवाही करने को कहा।

होटल संचालकों से कहा कि किसी भी प्रकार की होटल बुकिंग से संबंधित ऑनलाइन फ्राड की जानकारी हो, तो उससे तुरंत अवगत कराएं। उचित रखा जाए, खाद्य सामग्री की गुणवत्ता और साफ-सफाई का विशेष ध्यान रखें। सभी लोग अपने स्तर से किचन की जांच करा लें कि कोई भी एक्सपायरी खाद्य सामग्री का प्रयोग न हो।