Magh Mela 2026 : माघ मेला में रंग दिखाएंगे श्रद्धालुओं को राह, जाम से नहीं जूझना पड़ेगा, आसानी से मंजिल तक पहुंच सकेंगे

जागरण संवाददाता, प्रयागराज। Magh Mela 2026 माघ मेले में आने वाले श्रद्धालुओं को जाम से नहीं जूझना पड़े, वे आसानी से अपनी मंजिल तक पहुंच जाएं। इसके लिए पुलिस और प्रशासन लगातार मंथन कर रहा है। इसी के तहत अब शहर आने वाले हर प्रमुख मार्गों की रंगों से कोडिंग करने की योजना बनाई गई है। यह रंग उस मार्ग की पहचान होंगे।

मंडलायुक्त ने यातायात व्यवस्था पर की समीक्षा Magh Mela 2026 माघ मेले में यातायात व्यवस्था को लेकर चल रही तैयारियों की शुक्रवार को मंडलायुक्त सौम्या अग्रवाल ने समीक्षा की। कमिश्नर कार्यालय के गांधी सभागार में हुई इस बैठक में मेला, पुलिस, प्रशासन और रेलवे से जुड़े अधिकारी शामिल रहे।

जगह-जगह लगाए जाएंगे साइनेज Magh Mela 2026 अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त पुष्कर वर्मा ने कमिश्नर को बताया कि माघ मेले में श्रद्धालुओं की सहूलियत के लिए 5200 से अधिक साइनेज लगाए जाएंगे। इन्हें लगाने के लिए सात वर्गों में बांट कर स्थल चिह्नित किए गए हैं। यह साइनेज डायवर्जन प्वाइंट, जनपदीय सीमा, पार्किंग व होल्डिंग एरिया, बस अड्डे, रेलवे स्टेशन, चौराहे व मेला क्षेत्र की सीमाओं पर लगाए जाएंगे।

डायवर्जन प्वाइंट पर भी कलर कोडिंग होगी जनपद के बाहर बनाए गए डायवर्जन प्वाइंट्स पर भी साइनेज लगाए जाएंगे। इसके अलावा प्रयागराज आने वाले सभी सातों मार्गों पर साइनेज की अलग से कलर कोडिंग होगी। जौनपुर मार्ग पर ग्रे, वाराणसी मार्ग पर मस्टर्ड, मिर्ज़ापुर/सोनभद्र मार्ग पर गुलाबी, रीवा/सतना मार्ग पर वायलेट, कानपुर/कौशांबी मार्ग पर पीले, लखनऊ मार्ग पर हरे और सुल्तानपुर मार्ग पर भूरे रंग के साइनेज लगाए जाएंगे। यह निर्धारित रंगों वाले यह साइनेज मार्गों को पहचानने में सहूलियत देंगे। बैठक में एडीआरएम एनसीआर दीपक कुमार, अपर मेला अधिकारी दयानंद प्रसाद, रीजनल ट्रांसपोर्ट अफसर हिमेश तिवारी भी मौजूद रहे।