तेंदुए को रास आ गया है संगम नगरी का कछार, एक साल से यहीं पर काट रहा है चक्कर

जागरण संवाददाता, प्रयागराज। तेंदुआ शहर में भले ही करीब पांच दिन पहले आया हो, लेकिन प्रयागराज में पिछले साल ही कदम रख दिया था। तब से लेकर अब तक वह यहीं पर डटा हुआ है। करछना व फूलपुर रेंज में आने वाले गंगा के कछार को इसने अपना आशियाना बना रखा है। यहीं से निकल कर वह दहशत फैला रहा है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

वैसे तो तेंदुए का प्रयागराज में कोई स्थायी प्राकृतिक आवास नहीं है, लेकिन बीते कुछ महीनों से इसकी दहशत गंगापार व यमुनापार दोनों में देखी जा रही है। पिछले साल दिसंबर में यह शंकरगढ़ में नजर आया था। इसके बाद करीब ढाई महीने पहले सरायइनायत इलाके में दिखा। तब से लेकर अब तक लगातार यह आबादी वाले इलाकों के आसपास भटक रहा है।

इन दिनों छतनाग के एचआरआइ में यह खौफ का कारण बना हुआ है। विशेषज्ञों का अनुमान है कि यह वही तेंदुआ है तो पिछले साल शंकरगढ़ में था। तब उसे पकड़ा नहीं जा सका था। संगम के आगे फूलपुर व करछना रेंज के बीच करीब 15 से 20 किलोमीटर क्षेत्र का कछार है। यह कछार गंगा की दो धाराओं के बीच में हैं।