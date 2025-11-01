Indira Marathon : इंदिरा मैराथन का रूट सर्वे पूरा, दो दर्जन गड्ढे की रिपोर्ट तैयार, प्रयागराज DM आज तय करेंगे रूपरेखा
Indira Marathon प्रयागराज में इंदिरा मैराथन के रूट का सर्वे पूरा हो गया है। रूट पर मौजूद गड्ढों की रिपोर्ट तैयार है। जिलाधिकारी की अध्यक्षता में होने वाली बैठक में मैराथन की रूपरेखा तय की जाएगी। यह इंदिरा मैराथन का 41वां संस्करण है, जो 19 नवंबर को होगा। पहली बार 18 वर्ष तक के युवा भी फुल मैराथन में दौड़ सकेंगे। 10 नवंबर से पंजीकरण शुरू होगा और पुरुष और महिला वर्ग में जीतने वाले धावकों को आकर्षक पुरस्कार मिलेंगे।
जागरण संवाददाता, प्रयागराज। Indira Marathon इंदिरा मैराथन के रूट का प्राथमिक सर्वे पूरा हो गया है। खेल विभाग ने रूट पर मौजूद दो दर्जन से ज्यादा गड्ढों की रिपोर्ट तैयार की है। शनिवार को जिलाधिकारी मनीष कुमार वर्मा की अध्यक्षता में होने वाली बैठक में मैराथन की रूपरेखा तय की जाएगी।
खेल विभाग पेश करेगा प्रस्ताव
Indira Marathon इस बैठक में खेल विभाग प्रस्ताव पेश करेगा। इसमें रूट की पूरी जानकारी, शामिल होने वाले अधिकारियों और धावकों की संख्या, पिछले सालों का अनुभव और 1500 से ज्यादा आफिसियल्स की ड्यूटी की योजना शामिल होगी। गड्ढों की रिपोर्ट भी जिलाधिकारी को सौंपी जाएगी।
19 नवंबर को होगी इंदिरा मैराथन
यह इंदिरा मैराथन का 41वां संस्करण होगा। 42.195 किलोमीटर की यह दौड़ 19 नवंबर को पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की जन्मतिथि पर 19 नवंबर को होगी। मैराथन आनंद भवन से शुरू होकर मदन मोहन मालवीय स्टेडियम में समाप्त होगी। इस बार 500 से ज्यादा धावक हिस्सा ले सकते हैं। देशभर से राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय धावक आएंगे।
पहली बार 18 वर्ष तक के युवा भी फुल मैराथन में दौड़ सकेंगे
Indira Marathon उम्मीद है कि इस बार भी सेना के जवान पुरुष वर्ग में वर्चस्व रखेंगे। उनका पंजीयन भी अधिक होने की उम्मीद है। पहली बार 18 वर्ष तक के युवा भी फुल मैराथन में दौड़ सकेंगे। पहले 21 वर्ष से ऊपर के धावकों को ही अनुमति थी। उत्तर प्रदेश एथलेटिक्स एसोसिएशन के सचिव नरेंद्र कुमार ने यह जानकारी दी। हालांकि 18 वर्ष से कम उम्र के धावकों को अनुमति नहीं मिलेगी।
10 नवंबर से आनलाइन व आफलाइन पंजीकरण शुरू होगा
10 नवंबर से आनलाइन और आफलाइन पंजीकरण शुरू हो जाएगा। पुरस्कार भी आकर्षक हैं। पुरुष और महिला वर्ग में पहला स्थान पाने वाले को दो लाख, दूसरा स्थान पाने वाले को एक लाख और तीसरा स्थान पाने वाले को 75 हजार रुपये मिलेंगे। 11 अन्य धावकों को 10 हजार रुपये का सांत्वना पुरस्कार दिया जाएगा।
धावकों को एएफआइ की टीम में शामिल होने का अवसर
मैराथन की खासियत यह है कि शानदार प्रदर्शन करने वाले धावकों को एथलेटिक्स फेडरेशन आफ इंडिया की टीम में शामिल होने का अवसर दिया जाएगा। फेडरेशन के अधिकारी मौके पर मौजूद रहेंगे और खिलाड़ियों का चयन करेंगे। क्षेत्रीय क्रीड़ा अधिकारी प्रेम कुमार ने कहा, हमने तैयारी जोरों पर शुरू कर दी है। इस बार 41वां इंदिरा मैराथन भव्य होगी।
दौड़ के मार्ग में दो दर्जन से ज्यादा बड़े गड्ढे
नए यमुना पुल के पास कई गड्ढे हैं जो धवकों को को बड़ी चोट दे सकते हैं। चुंगी की ओर बढ़ने पर बड़ा गड्ढा है। दादूपुर पेट्रोल पंप के पास टर्निंग प्वाइंट पर भी बड़ा गड्ढा है। यूनिवर्सिटी रोड पर चौराहे के पास, मजार तिराहे के नजदीक और तेलियरगंज में छोटे-बड़े गड्ढे हैं। कुल मिलाकर दो दर्जन से ज्यादा जगहों पर सड़क खराब है। हालांकि पिछले साल की तुलना में इस बार रूट की स्थिति ज्यादा खराब नहीं है। कुछ बड़े गड्ढों को छोड़ दें तो बाकी काम छोटी-छोटी पैचिंग से हो जाएगा। खराब मौसम के कारण छोटे गड्ढे बढ़ रहे हैं, जिससे समस्या हो सकती है।
