Indira Marathon 2025 : इंदिरा मैराथन के लिए आफलाइन पंजीकरण शुरू, प्रयागराज के MMM स्टेडियम में लगा काउंटर
Indira Marathon 2025 प्रयागराज में 19 नवंबर को इंदिरा मैराथन का आयोजन किया जाएगा। इसके लिए मदन मोहन मालवीय स्टेडियम में ऑफलाइन पंजीकरण शुरू हो गया है। धावक आधार कार्ड दिखाकर तुरंत अपना बिब नंबर प्राप्त कर सकते हैं। इस 42.195 किलोमीटर की मैराथन में देश भर से धावक भाग लेंगे। ऑनलाइन पंजीकरण की सुविधा भी उपलब्ध है।
जागरण संवाददाता, प्रयागराज : Indira Marathon 2025 संगम नगरी प्रयागराज में हर साल की तरह इस बार भी पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की जन्मतिथि 19 नवंबर को भव्य इंदिरा मैराथन का आयोजन होने जा रहा है। यह मैराथन न सिर्फ खेल का उत्सव है, बल्कि देश की एकता और फिटनेस का प्रतीक भी बन चुकी है।
पंजीकरण कराएं और तुरंत बिब नंबर लें खिलाड़ी
Indira Marathon 2025 अच्छी खबर यह है कि मंगलवार से आफलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। धावक अब मदन मोहन मालवीय स्टेडियम पहुंचकर आसानी से पंजीकरण करा सकते हैं और तुरंत अपना बिब नंबर ले सकते हैं। स्टेडियम में दो विशेष काउंटर खोले गए हैं, जहां सुबह से ही धावकों की भीड़ जुटने लगी है।
19 नवंबर को होगी मैराथन
Indira Marathon 2025 इस मैराथन की खासियत इसकी पूर्ण दूरी 42.195 किलोमीटर है। यह अंतरराष्ट्रीय स्तर की फुल मैराथन है, जिसमें देश भर से 500 से ज्यादा राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय धावक हिस्सा लेंगे। 19 की सुबह की ठंडी हवा में प्रयागराज की सड़कों पर सैकड़ों पैरों की थाप गूंज रही होगी।
प्रयागराज के आनंद भवन से शुरू होगी दौड़
शुरूआत आनंद भवन के सामने से होगी और मदन मोहन मालवीय स्टेडियम में फिनिश लाइन पर विजेताओं का स्वागत तालियों की गड़गड़ाहट से होगा। पिछले सालों में सेना के जवानों ने यहां माल मचाया था। इस बार भी रोमांच दोगुना होने की उम्मीद है।
आधार कार्ड दिखाकर बिब नंबर मिलेगा
पंजीकरण को आसान बनाने के लिए आयोजकों ने खास इंतजाम किए हैं। आफलाइन काउंटर पर सिर्फ आधार कार्ड दिखाना होगा। बिना आधार के बिब नंबर नहीं मिलेगा।इस बार हर बिब नंबर में इलेक्ट्रानिक चिप लगी है। यह चिप 19 नवंबर को शुरूआती जगह पर ही सक्रिय हो जाएगी। इससे समय की सटीक गणना होगी और धावकों को अपना परफार्मेंस ट्रैक करने में मजा आएगा। कोई धांधली नहीं, सब कुछ पारदर्शी होगा।
आनलाइन भी करा सकते हैं पंजीकरण
अगर आप घर बैठे पंजीकरण करना चाहें, तो आनलाइन का विकल्प भी है। इंदिरा मैराथन की आधिकारिक वेबसाइट से फार्म डाउनलोड करें, भरकर ईमेल पर भेज दें। क्षेत्रीय क्रीड़ा अधिकारी प्रेम कुमार ने बताया कि आफलाइन आवेदन के लिए मदन मोहन मालवीय स्टेडियम में धावक अपने आधार कार्ड के साथ आएं और पंजीकरण कराने के साथ विब नंबर भी प्राप्त कर लें।
वेबसाइट- https://www.indiramarathon.co.in
ईमेल आइडी indiramarathonprayagraj@gmail.com
