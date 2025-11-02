Indira Marathon 2025 : इंदिरा मैराथन के लिए आनलाइन आवेदन शुरू, खेल विभाग ने जारी की वेबसाइट, ईमेल से धावक करें आवेदन

जागरण संवाददाता, प्रयागराज। Indira Marathon 2025 एथलेटिक्स फेडरेशन आफ इंडिया और यूपी एथलेटिक्स एसोसिएशन से संबद्ध 40 वीं इंदिरा मैराथन के लिए आधिकारिक वेबसाइट रविवार को लांच हो गई है। अब धावक वेबसाइट- https://www.indiramarathon.co.in/ पर जाकर मैराथन से संबंघित सभी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसके साथ रविवार से आनलाइन आवेदन की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

ईमेल आइडी पर भेज सकेंगे आवेदन Indira Marathon 2025 धावक इंदिरा मैराथन की आधिकारिक ईमेल आइडी indiramarathonprayagraj@gmail.com पर अपना आवेदन भेज सकेंगे। आवेदन के लिए फार्म भी वेबसाइट पर अपलोड कर दिया गया है, जिसे धावकों को डाउनलोड कर भरना होगा। नाम, पिता का नाम आधार संख्या, पता, फोन नंबर और अगर किसी संस्था की ओर से हिस्सा ले रहे हैं तो उसकी जानकारी फार्म में भरनी होगी।

धावकों को करनी होगी घोषणा Indira Marathon 2025 इसका अलावा धावक यह घोषणा करनी होगी कि उसकी उम्र 18 वर्ष से अधिक है और वह शारीरिक रूप से पूर्णत: स्वस्थ है और दौड़ने के लिए अपनी सहमति दे रहा है। फार्म पूरा न भरा होने या गलत जानकारी होने पर आवेदक का आवेदन रद कर दिया जाएगा। वेबसाइट पर इंदिरा मैराथन का 42.195 किलोमीटर लंबे रूट का मैप भी अपलोड कर दिया गया है। इसके अलावा इंदिरा मैदान के इतिहास को भी समग्र रूप से धावक यहां पर जान सकेंगे।

पूर्व पीएम राजीव गांधी ने 1985 में शुरू किया था मैराथन पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने 19 नवंबर 1985 को इंदिरा मैराथन को पहली बार हरी झंडी दिखाकर रवाना किया था, जो निरंतर 1989 तक चली। 1990 में इस मैराथन का आयोजन देहरादून में आयोजित किया गया। हालांकि भारी विरोध व मांग के बाद 1991 वें से पुन: प्रतियोगिता का आयोजन प्रयागराज में किया जाने लगा और वर्ष 2020 में कोरोना लाकडाउन के दौरान इस प्रतियोगिता पर दोबारा ब्रेक लगा था। इसके अलावा यह प्रतियोगिता प्रयागराज में निरंतर आयोजित हो रही है और इस बार इसका 40 वां संस्करण आयोजित होगा।

प्रथम पुरस्कार दो लाख व द्वितीय एक लाख रुपये क्षेत्रीय क्रीड़ा अधिकारी प्रेम कुमार ने बताया कि इंदिरा मैराथन में प्रथम पुरस्कार के तौर पर दो लाख रुपये, द्वितीय पर एक लाख व तृतीय पुरस्कार के तौर पर 75 हजार रुपये का पुरस्कार दिया जाएगा। जबकि 11 खिलाड़ियों को सांत्वना पुरस्कार के तौर पर दस-दस हजार रुपये दिए जाएंगे। मैराथन की दूरी पुरुष व महिला दोनों वर्गों दोनों के लिए 42.195 किमी होगी।