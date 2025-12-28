रेलवे ने पकड़ी मालगाड़ी के वजन में हेराफेरी की बड़ी खामी, 'रीसेट जीरो' बटन के दुरुपयोग पर लगेगी रोक

अमरीश मनीष शुक्ल, प्रयागराज। रेलवे ने देशभर के इन-मोशन वेयब्रिज (रेलवे कांटों) में लगे डिजिटल सिस्टम में बड़ी तकनीकी खामी पकड़ी है। मालगाड़ियों के वजन के दौरान एक "रीसेट जीरो" बटन का दुरुपयोग कर मालगाड़ियों का वजन रिकार्ड में आधा या उससे भी कम करने की आशंका व्यक्त की गई है।

यह खामी रेलवे बोर्ड के निगरानी निदेशालय ने पकड़ी है और देशभर में इसके सापेक्ष बदलाव कराया जा रहा है। अब वजन की हेराफेरी में नकेल कसी जाएगी। विजिलेंस की जांच में पता चला कि "रीसेट जीरो" बटन का उद्देश्य वजन शुरू होने से पहले रीडिंग शून्य करना है, लेकिन यह ट्रेन के गुजरते समय भी सक्रिय रहता था। यदि मालगाड़ी के कांटे से गुजरने के दौरान बीच में यह बटन दबाया जाए, तो कंप्यूटर पर तब तक तौला गया हजारों टन माल जीरो हो जाता और नया वजन शुरू हो जाता है।

इस हेराफेरी से पूरी ट्रेन का रिकार्डेड वजन वास्तविक से आधा या उससे कम दिखाया जा सकता है। इस खामी का फायदा उठाकर कोयला, लौह अयस्क जैसे कीमती माल की ढुलाई में रेलवे को राजस्व का भारी नुकसान पहुंचने की आशंका है। करोड़ों टन माल को कागजों पर "गायब" करने का यह तरीका पहले इस्तेमाल हो रहा था या नहीं, इस पर अधिकारी चुप हैं।