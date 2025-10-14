Language
    रेलवे सुरक्षा बल के ग्रुप 'सी' कर्मियों को 30 दिन का बोनस, जारी किया गया पत्र

    By Amarish Kumar Edited By: Vivek Shukla
    Updated: Tue, 14 Oct 2025 11:44 AM (IST)

    रेलवे सुरक्षा बल (आरपीएफ) के ग्रुप 'सी' कर्मचारियों के लिए 30 दिन के बोनस की घोषणा की गई है। इस संबंध में पत्र जारी होने से कर्मचारियों में खुशी है। यह बोनस उनके अच्छे प्रदर्शन को प्रोत्साहित करने के लिए है और राशि जल्द ही उनके खातों में जमा की जाएगी।

    तस्वीर का इस्तेमाल प्रतीकात्मक प्रस्तुतीकरण के लिए किया गया है। जागरण

    जागरण संवाददाता, प्रयागराज। रेलवे सुरक्षा बल (आरपीएफ) और रेलवे सुरक्षा विशेष बल (आरपीएसएफ) के ग्रुप 'सी' कर्मियों के लिए वित्तीय वर्ष 2024-25 में 30 दिनों के वेतन के बराबर तदर्थ बोनस मिलेगा। इसके लिए रेलवे बोर्ड ने उत्तर मध्य रेलवे समेत सभी जोन को पत्र जारी कर दिया है।

    यह बोनस बिना किसी वेतन पात्रता सीमा के प्रदान किया जाएगा। रेलवे बोर्ड ने स्पष्ट किया कि वर्दीधारी या बिना वर्दी के सभी ग्रुप 'सी' आरपीएफ/आरपीएसएफ कर्मी इस बोनस के हकदार होंगे। यह बोनस बिना किसी वेतन पात्रता सीमा के प्रदान किया जाएगा।

    हालांकि, बोनस की गणना के लिए अधिकतम मासिक सीमा 7,000 रुपये निर्धारित की गई है, जिसके आधार पर पात्र कर्मी को अधिकतम 6,908 रुपये का बोनस मिलेगा। बोनस की पात्रता के लिए कर्मी का 31 मार्च, 2025 को सेवा में होना और वित्तीय वर्ष 2024-25 में कम से कम छह महीने की निरंतर सेवा अनिवार्य है।

    छह महीने से अधिक सेवा वाले कर्मियों को उनकी सेवा अवधि के आधार पर प्रो-राटा भुगतान किया जाएगा। सीपीआरओ शशिकांत त्रिपाठी ने बताया कि आगामी त्योहारी सीजन से पहले कर्मियों के लिए बड़ी राहत लेकर आया है। यह बोनस रेलवे सुरक्षा बल के कर्मियों के समर्पण और कर्तव्यनिष्ठा को सम्मानित करने का एक प्रयास है, जो रेलवे की सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करते हैं।