रेलवे सुरक्षा बल के ग्रुप 'सी' कर्मियों को 30 दिन का बोनस, जारी किया गया पत्र

जागरण संवाददाता, प्रयागराज। रेलवे सुरक्षा बल (आरपीएफ) और रेलवे सुरक्षा विशेष बल (आरपीएसएफ) के ग्रुप 'सी' कर्मियों के लिए वित्तीय वर्ष 2024-25 में 30 दिनों के वेतन के बराबर तदर्थ बोनस मिलेगा। इसके लिए रेलवे बोर्ड ने उत्तर मध्य रेलवे समेत सभी जोन को पत्र जारी कर दिया है।

यह बोनस बिना किसी वेतन पात्रता सीमा के प्रदान किया जाएगा। रेलवे बोर्ड ने स्पष्ट किया कि वर्दीधारी या बिना वर्दी के सभी ग्रुप 'सी' आरपीएफ/आरपीएसएफ कर्मी इस बोनस के हकदार होंगे। यह बोनस बिना किसी वेतन पात्रता सीमा के प्रदान किया जाएगा।