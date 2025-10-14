प्रयागराज में भरद्वाज आश्रम से हटेगा अतिक्रमण, स्थापित होगी पुलिस चौकी
प्रयागराज के भारद्वाज आश्रम कॉरिडोर परिसर से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई जल्द शुरू होगी। जिलाधिकारी ने पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए हेरिटेज वॉक और धार्मिक सर्किट बनाने का प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश दिए हैं। सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए परिसर में पुलिस चौकी स्थापित की जाएगी। वित्तीय वर्ष 2025-26 में राज्य योजना व सहभागिता योजना के प्रस्तावों पर अनुमोदन दिया गया।
जागरण संवाददाता, प्रयागराज। भरद्वाज आश्रम कॉरिडोर परिसर में अतिक्रमण हटाने के लिए शीघ्र ही कार्रवाई शुरू होगी। इसके साथ ही इस परिसर में पुलिस चौकी स्थापित की जाएगी, जिसके लिए प्रस्ताव तैयार कराने के डीएम मनीष कुमार वर्मा ने मातहत अधिकारियों को निर्देश दिए।
पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए हेरिटेज वाक व धार्मिक सर्किट बनाने का प्रस्ताव तैयार कराने को भी कहा। उन्होंने श्रृंगवेरपुर स्थित निषादराज पार्क के कार्यों के टेंडर निश्चित समय पर कराने के निर्देश दिए।
जिला पर्यटन एवं संस्कृति परिषद की बैठक में जनप्रतिनिधि गणों द्वारा वित्तीय वर्ष 2025-26 में राज्य योजना व सहभागिता योजना के अंतर्गत प्राप्त प्रस्तावों पर अनुमोदन प्रदान करते हुए भू-अभिलेख संबंधित प्रपत्र के लिए सभी उप जिलाधिकारियों को कार्यवाही को निर्देशित किया गया।
भरद्वाज आश्रम काॅरिडोर के अंतर्गत अतिक्रमण व सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए पुलिस चौकी स्थापित किए जाने का प्रस्ताव अनुमोदित करते हुए पत्र प्रेषित कराने के निर्देश जिलाधिकारी ने दिए। बेड एंड ब्रेकफास्ट व होमस्टे के तहत प्राप्त प्रस्तावों को अग्निशमन विभाग, पुलिस व नगर निगम द्वारा परीक्षण कर आवेदकों के साथ समीक्षा बैठक करते हुए निस्तारित कराने के निर्देश दिए।
परिषद द्वारा जनपद में पर्यटन विकास के लिए हेरिटेज व धार्मिक सर्किट तैयार करने के साथ पर्यटन स्थलों पर साइनेज स्थापित करते हुए हेरिटेज वाक का आयोजन कराने के निर्देश दिए गए। हेरिटेज वाक के तहत खुशरोबाग, विजय नगरम हाल, संग्रहालय व राजकीय पुस्तकालय को शामिल किया जाएगा।
अभिलेखागार के साथ ही संस्कृति विभाग व पर्यटन विभाग के एकीकृत भवन के लिए मेडिकल चौराहा स्थित पुरानी कचहरी परिसर में ले जाने को लेकर चर्चा हुई, जो मेडिकल चौराहा के पास है।
सीएफओ सीएन शर्मा, एसीपी राजीव कुमार, सहायक आयुक्त हैदर रजा, जिला क्रीड़ा अधिकारी देवी प्रसाद, पांडुलिपि अधिकारी गुलाम सरवर, क्षेत्रीय पुरातत्व अधिकारी डा.सुभाष यादव, अभिलेखागार के प्राविधिक सहायक राकेश वर्मा, परिषद सदस्य आरपी सिंह बघेल मौजूद रहे।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।