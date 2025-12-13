आश्रित की नियुक्ति में परिवार की आर्थिक स्थिति के बजाय तकनीकी आधार देखना अनुचित: हाई कोर्ट

विधि संवाददाता, जागरण, प्रयागराज। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सफाईकर्मी पिता की सेवाकाल में मौत और मजबूर सफाईकर्मी मां के इस्तीफे व परिवार की खराब आर्थिक हालत पर विचार किए बिना मृतक आश्रित कोटे में पुत्र की नियुक्ति से इन्कार करने संबंधी आदेश को मनमाना करार देते हुए रद कर दिया है।

कहा कि तकनीकी कारण के बजाय नियमावली के उद्देश्य के अनुसार परिवार की आर्थिक हालत पर विचार कर निर्णय लेना चाहिए। कोर्ट ने अधिशासी अधिकारी को याची की आश्रित कोटे में नियुक्ति पर विचार कर तीन सप्ताह में आदेश पारित करने का निर्देश दिया है। यह आदेश न्यायमूर्ति मंजू रानी चौहान ने दीपक कुमार की याचिका स्वीकार करते हुए दिया है।

कोर्ट ने कहा कि आश्रित की नियुक्ति पर विचार करते समय परिवार की आर्थिक स्थिति का आकलन करके ही आदेश देना चाहिए न कि तकनीकी खामी बताकर मनमाने तौर पर नियुक्ति से इन्कार कर दिया जाए। नगर पालिका परिषद फर्रुखाबाद ने आश्रित कोटे में याची की नियुक्ति से यह कहते हुए इन्कार कर दिया गया था कि याची की मां भी सरकारी सेवक थीं, जबकि परेशान कर उसे इस्तीफा देने को मजबूर कर दिया गया था। परिवार की आर्थिक स्थिति भी बहुत खराब हो गई थी।