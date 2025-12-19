किस कानून के तहत नौकरशाहों के लिए हो रहा 'माननीय' शब्द का उपयोग, HC ने मांगा हलफनामा

विधि संवाददाता, जागरण, प्रयागराज। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने नौकरशाहों के लिए ‘माननीय’ शब्द के उपयोग पर सवाल उठाते हुए राजस्व विभाग के प्रधान सचिव से व्यक्तिगत हलफनामा मांगा है। पूछा है कि किस कानून के तहत इस शब्द का इस्तेमाल सही है।

यह आदेश न्यायमूर्ति अजय भनोट और न्यायमूर्ति गरिमा प्रसाद की खंडपीठ ने बरेली निवासी योगेश शर्मा की याचिका की सुनवाई करते हुए दिया है। प्रकरण में दूसरे दिन 19 दिसंबर को भी सुनवाई होगी। कोर्ट ने कहा, ‘यह सांविधानिक पदाधिकारियों और अदालतों का दर्जा कम करने का सूक्ष्म, लेकिन निश्चित तरीका है। हाल ही में ऐसा चलन शुरू हुआ है जहां राज्य के विभिन्न अधिकारियों के सबसे निचले से लेकर उच्चतम स्तर तक के पदों के नाम के आगे पत्राचार और आदेशों में माननीय लगाया जा रहा है।’