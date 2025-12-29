गोरखपुर वंदे भारत एक्सप्रेस 13 से 25 जनवरी तक नहीं आएगी प्रयागराज, इन स्टेशनों से होगा आवागमन

जागरण संवाददाता, प्रयागराज। माघ मेला के दौरान गोरखपुर वंदे भारत प्रयागराज नहीं आएगी। 13 जनवरी से 25 जनवरी तक से लखनऊ से प्रयागराज तक इसका संचालन नहीं होगा। पूर्व में निर्णय लिया गया था कि इस ट्रेन का संचालन प्रयागराज जंक्शन की जगह उक्त तिथियों पर फाफामऊ रेलवे स्टेशन से होगा।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

सोमवार को रेलवे ने पुराने आदेश को बदल दिया है और गोरखपुर वंदे भारत को लखनऊ तक ही चलाने की समय सारिणी जारी कर दी है। इससे लखनऊ, अयोध्या, गोरखपुर रूट के लिए अब मुश्किल खड़ी होगी, उन्हें प्रयागराज आने के लिए लखनऊ से दूसरी ट्रेन का प्रबंध करना होगा। वंदे भारत गोरखपुर से अपने नियमित समय पर सुबह 6:05 बजे ही रवाना होगी लखनऊ सुबह 10.20 बजे पहुंचेगी और लखनऊ से शाम 6.25 बजे यह वापस गोरखपुर के लिए रवाना हो जाएगी।

यानी जो यात्री सुबह गोरखपुर या रास्ते के स्टेशनों से चलेंगे, वे अब वंदे भारत से सीधे प्रयागराज नहीं आ सकेंगे, उन्हें लखनऊ से ट्रेन बदल कर आना होगा। एक ही दिन में दर्शन और वापसी की योजना फिलहाल आकार नहीं ले पाई।