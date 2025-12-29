Language
    गोरखपुर वंदे भारत एक्सप्रेस 13 से 25 जनवरी तक नहीं आएगी प्रयागराज, इन स्टेशनों से होगा आवागमन

    By Amarish Kumar Edited By: Ashish Mishra
    Updated: Mon, 29 Dec 2025 09:49 PM (IST)

    गोरखपुर वंदे भारत एक्सप्रेस 13 से 25 जनवरी तक प्रयागराज नहीं आएगी। माघ मेला के दौरान भीड़ प्रबंधन के चलते यह ट्रेन लखनऊ तक ही संचालित होगी। पहले इसे फ ...और पढ़ें

    13 से 25 जनवरी तक प्रयागराज नहीं आएगी गोरखपुर वंदे भारत।

    जागरण संवाददाता, प्रयागराज। माघ मेला के दौरान गोरखपुर वंदे भारत प्रयागराज नहीं आएगी। 13 जनवरी से 25 जनवरी तक से लखनऊ से प्रयागराज तक इसका संचालन नहीं होगा। पूर्व में निर्णय लिया गया था कि इस ट्रेन का संचालन प्रयागराज जंक्शन की जगह उक्त तिथियों पर फाफामऊ रेलवे स्टेशन से होगा।

    सोमवार को रेलवे ने पुराने आदेश को बदल दिया है और गोरखपुर वंदे भारत को लखनऊ तक ही चलाने की समय सारिणी जारी कर दी है।

    इससे लखनऊ, अयोध्या, गोरखपुर रूट के लिए अब मुश्किल खड़ी होगी, उन्हें प्रयागराज आने के लिए लखनऊ से दूसरी ट्रेन का प्रबंध करना होगा। वंदे भारत गोरखपुर से अपने नियमित समय पर सुबह 6:05 बजे ही रवाना होगी लखनऊ सुबह 10.20 बजे पहुंचेगी और लखनऊ से शाम 6.25 बजे यह वापस गोरखपुर के लिए रवाना हो जाएगी।

    यानी जो यात्री सुबह गोरखपुर या रास्ते के स्टेशनों से चलेंगे, वे अब वंदे भारत से सीधे प्रयागराज नहीं आ सकेंगे, उन्हें लखनऊ से ट्रेन बदल कर आना होगा। एक ही दिन में दर्शन और वापसी की योजना फिलहाल आकार नहीं ले पाई।

    सीपीआरओ शशिकांत त्रिपाठी ने बताया कि फाफामऊ स्टेशन से मेला विशेष ट्रेनों का भी संचालन होना है। यह नया बदलाव भीड़ प्रबंधन के तहत बेहद अहम है। लखनऊ से प्रयागराज के बीच में वंदे भारत निरस्त रहेगी।