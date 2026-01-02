Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    21 दिनों से कोहरा में नहीं सुधर रही ट्रेनों की चाल, दिल्ली-प्रयागराज रूट पर अगले 10 दिनों तक राहत के नहीं हैं आसार

    By Jagran News Edited By: Brijesh Srivastava
    Updated: Fri, 02 Jan 2026 08:01 PM (IST)

    प्रयागराज में 21 दिनों से कोहरे के कारण ट्रेनों की रफ्तार धीमी है। दिल्ली-प्रयागराज रूट पर राजधानी और वंदे भारत जैसी वीआईपी ट्रेनें भी घंटों देरी से च ...और पढ़ें

    News Article Hero Image

    दिल्ली-प्रयागराज रेलमार्ग पर कोहरा के कारण ट्रेनें विलंबित हो रही हैं, जिससे यात्री परेशान हैं।

    जागरण संवाददाता, प्रयागराज। इस उम्मीद में कि हालात सुधरेंगे 21 दिन बीत गए ,लेकिन ट्रेनों की चाल जस की तस है। कोहरे के आगे सारी तकनीक धरी की धरी रह गई हैं। दिल्ली से सुबह आने वाली कोई भी ट्रेन अपने समय पर नहीं पहुंच पा रही है।

    शुक्रवार को सुबह आने वाली ट्रेनें दोपहर में आई और दोपहर वाली रात में पहुंची। रात में पड़ने वाले भयंकर कोहरे का असर यह है कि दिल्ली-प्रयागराज रूट राजधानी, वंदे भारत, प्रयागराज एक्सप्रेस जैसी सभी वीआइपी ट्रेनें छह से 11 घंटे तक देरी से पहुंच रही हैं।

    शुक्रवार को प्रयागराज एक्सप्रेस सुबह सात बजे की जगह छह घंटे विलंबित होकर दोपहर में लगभग एक बजे सूबेदारगंज पहुंची। इस ट्रेन में यात्रा कर रहे छोटा बघाड़ा के के अभिनव प्रकाश तिवारी ने बताया कि कोहरा तो प्राकृतिक है लेकिन जो खबरें फाग सेफ डिवाइस, एडवांस सिग्नलिंग की आती हैं कि अब ट्रेनें विलंबित नहीं होगी, क्या वह सब झूंठी होती है। उन्होंने एक्स पर भी अपना गुस्सा व्यक्त कर पोस्ट किया।

    दो दिसंबर को हमसफर एक्सप्रेस और शिवगंगा एक्सप्रेस भी पौने छह घंटे विलंबित होकर दोपहर में 12 बजे के बाद आयी। स्वतंत्रता सेनानी एक्सप्रेस साढ़े नौ घंटा, बनारस सुपर फास्ट साढ़े छह घंटे देरी से प्रयागराज पहुंची।

    22362 अमृत भारत 11 घंटा विलंबित रही। झारखंड एक्सप्रेस सवा पांच घंटा, मगध एक्सप्रेस साढ़े चार घंटा, रीवा एक्सप्रेस साढ़े पांच घंटा, ब्रह्मपुत्र मेल पांच घंटा देरी से प्रयागराज पहुंच सकी। इसके अलावा, ऊंचाहार एक्सप्रेस सवा चार घंटा, महाबोधी तीन घंटा, जम्मू मेल तीन घंटा, 22436 वंदे भारत दो घंटा, नेताजी एक्सप्रेस दो घंटा, हावड़ा राजधानी दो घंटा, पूर्वा व लिच्छवी एक्सप्रेस पौने तीन-तीन घंटा देरी से प्रयागराज आई। अन्य विलंबित ट्रेनों में जंबलपुर-जम्मूतवी एक्सप्रेस, नंदन कानन, महानंदा, नार्थ ईस्ट एक्सप्रेस, कालिंदी एक्सप्रेस आदि शामिल रही।