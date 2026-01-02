21 दिनों से कोहरा में नहीं सुधर रही ट्रेनों की चाल, दिल्ली-प्रयागराज रूट पर अगले 10 दिनों तक राहत के नहीं हैं आसार

जागरण संवाददाता, प्रयागराज। इस उम्मीद में कि हालात सुधरेंगे 21 दिन बीत गए ,लेकिन ट्रेनों की चाल जस की तस है। कोहरे के आगे सारी तकनीक धरी की धरी रह गई हैं। दिल्ली से सुबह आने वाली कोई भी ट्रेन अपने समय पर नहीं पहुंच पा रही है।

शुक्रवार को सुबह आने वाली ट्रेनें दोपहर में आई और दोपहर वाली रात में पहुंची। रात में पड़ने वाले भयंकर कोहरे का असर यह है कि दिल्ली-प्रयागराज रूट राजधानी, वंदे भारत, प्रयागराज एक्सप्रेस जैसी सभी वीआइपी ट्रेनें छह से 11 घंटे तक देरी से पहुंच रही हैं।

शुक्रवार को प्रयागराज एक्सप्रेस सुबह सात बजे की जगह छह घंटे विलंबित होकर दोपहर में लगभग एक बजे सूबेदारगंज पहुंची। इस ट्रेन में यात्रा कर रहे छोटा बघाड़ा के के अभिनव प्रकाश तिवारी ने बताया कि कोहरा तो प्राकृतिक है लेकिन जो खबरें फाग सेफ डिवाइस, एडवांस सिग्नलिंग की आती हैं कि अब ट्रेनें विलंबित नहीं होगी, क्या वह सब झूंठी होती है। उन्होंने एक्स पर भी अपना गुस्सा व्यक्त कर पोस्ट किया।