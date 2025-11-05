सहमति के लिए शादी का झूठा वादा कर संबंध बनाना दुष्कर्म, हाई कोर्ट ने सुनाया यह फैसला

विधि संवाददाता, जागरण, प्रयागराज। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने शादी का झूठा वादा कर यौन संबंध बनाने वाले अभियुक्त के खिलाफ दायर चार्जशीट को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दी है। कोर्ट ने कहा है कि अगर शुरू से ही शादी का वादा झूठा था और एकमात्र उद्देश्य पीड़िता की सहमति हासिल करना था तो ऐसा यौन संबंध दुष्कर्म की श्रेणी में आएगा।

यह आदेश न्यायमूर्ति अवनीश सक्सेना की एकलपीठ ने दिया है। गोरखपुर के सहजनवां क्षेत्र निवासी पीड़िता ने 17 जनवरी 2024 को रवि पाल, उसके भाई अंकित पाल, पिता महेंद्र पाल और मां मुन्नी देवी के खिलाफ दुष्कर्म और साजिश के आरोप में एफआइआर दर्ज कराई।