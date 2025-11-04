Language
    प्रयागराज में तैनात अधिकारी बिना अनुमति नहीं आ सकेंगे लखनऊ, इस वजह से लगाई गई रोक

    By Vivek Rao Edited By: Aysha Sheikh
    Updated: Tue, 04 Nov 2025 04:11 PM (IST)

    प्रयागराज में तैनात बेसिक और माध्यमिक शिक्षा विभाग के अधिकारियों को बिना अनुमति लखनऊ आने पर रोक लगा दी गई है। शासन को जानकारी मिली थी कि कई अधिकारी बिना उचित कारण के लखनऊ में रुकते हैं, जिससे कार्यालय का कामकाज प्रभावित होता है। अपर मुख्य सचिव पार्थ सारथी सेन शर्मा ने नाराजगी जताते हुए प्रयागराज में ही रहकर काम करने के निर्देश दिए हैं।

    राज्य ब्यूरो, लखनऊ। अब प्रयागराज में तैनात बेसिक और माध्यमिक शिक्षा विभाग के अधिकारियों को बिना अनुमति लखनऊ आने से मना कर दिया है। शासन को जानकारी मिली थी कि प्रयागराज स्थित कई अधिकारी बिना किसी उचित कारण के लखनऊ आकर रुकते हैं, जिससे वहां के कार्यालयों में कामकाज प्रभावित हो रहा है और अधीनस्थ कर्मचारियों पर नियंत्रण नहीं रह जाता।

    बेसिक और माध्यमिक शिक्षा अपर मुख्य सचिव पार्थ सारथी सेन शर्मा ने इस पर नाराजगी जताते हुए स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि प्रयागराज में तैनात सभी अधिकारी अपने कार्यस्थल पर रहकर ही अपने दायित्वों का निर्वहन करें। उन्हें केवल शासन, महानिदेशालय या निदेशालय की बैठक के लिए बुलाए जाने पर ही लखनऊ आने की अनुमति होगी।

    अन्य किसी कारण से लखनऊ आने की स्थिति में अपने उच्चाधिकारी से पूर्व अनुमति लेना जरूरी होगा। उन्होंने कहा कि आदेशों का पालन सुनिश्चित किया जाए ताकि प्रयागराज स्थित कार्यालयों में कार्यों की गति और अनुशासन बना रहे। इस संबंध में सचिव (माध्यमिक शिक्षा) और विशेष सचिव (बेसिक शिक्षा) को निर्देश है ताकि आदेशों के पालन की नियमित निगरानी की जा सके।