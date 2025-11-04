प्रयागराज में तैनात अधिकारी बिना अनुमति नहीं आ सकेंगे लखनऊ, इस वजह से लगाई गई रोक

राज्य ब्यूरो, लखनऊ। अब प्रयागराज में तैनात बेसिक और माध्यमिक शिक्षा विभाग के अधिकारियों को बिना अनुमति लखनऊ आने से मना कर दिया है। शासन को जानकारी मिली थी कि प्रयागराज स्थित कई अधिकारी बिना किसी उचित कारण के लखनऊ आकर रुकते हैं, जिससे वहां के कार्यालयों में कामकाज प्रभावित हो रहा है और अधीनस्थ कर्मचारियों पर नियंत्रण नहीं रह जाता।

बेसिक और माध्यमिक शिक्षा अपर मुख्य सचिव पार्थ सारथी सेन शर्मा ने इस पर नाराजगी जताते हुए स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि प्रयागराज में तैनात सभी अधिकारी अपने कार्यस्थल पर रहकर ही अपने दायित्वों का निर्वहन करें। उन्हें केवल शासन, महानिदेशालय या निदेशालय की बैठक के लिए बुलाए जाने पर ही लखनऊ आने की अनुमति होगी।