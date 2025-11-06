फेसबुक पर शिक्षिका को किया बदनाम, टूटी सगाई, आरोपित ने भाई को भी धमकाया, अम्मी ने दर्ज कराई एफआइआर
प्रयागराज में एक शिक्षिका को फेसबुक पर बदनाम करने के कारण उसकी सगाई टूट गई। करेली थाने में आरोपी सैय्यद अली रिजवी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई है। आरोपी ने शिक्षिका को आत्महत्या में फंसाने की धमकी दी थी और फेसबुक, व्हाट्सएप पर गलत मैसेज भेजकर उसे बदनाम किया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
जागरण संवाददाता, प्रयागराज। फेसबुक, वाट्सएप पर एक शिक्षिका को इस कदर बदनाम किया गया है कि उसकी सगाई ही टूट गई। शिक्षिका के भाई ने जब आरोपित से ऐसा करने से मना किया तो उसने जान से मारने की धमकी दी। इससे परेशान शिक्षिका की अम्मी ने करेली थाने में सैय्यद अली रिजवी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है।
नैनी के कंस्ट्रक्शन कंपनी में काम करता है
बताया गया है कि जेके आशियाना कालोनी के पास रहने वाली एक युवती कौशांबी के करारी स्थित निजी स्कूल में सहायक अध्यापिका है। उसकी सगाई लखनऊ में रहने वाले एक युवक से तय हुई और अगले माह निकाह होना था। अम्मी का आरोप है कि स्कूल आते-जाते सैय्यद अली रिजवी उसकी बेटी से बातचीत करने लगा। वह लखनऊ का रहने वाला है और नैनी में एक कंस्ट्रक्शन कंपनी में काम करता था।
आरोपित ने आत्महत्या कर फंसाने की दी धमकी
सैय्यद खुद को अस्वस्थ बताकर मदद मांगता और बात करता रहा। इसी बीच जब शिक्षिका ने बातचीत करने से मना कर दिया तो उसने आत्महत्या करके फंसाने की धमकी दी। तब शिक्षिका ने उसका नंबर ब्लाक कर दिया।
पुलिस केस दर्ज कर कर रही विवेचना
इसके बाद आरोपित ने फेसबुक, वाट्सएप पर गलत मैसेज भेजकर शिक्षिका को बदनाम करने लगा। स्कूल से लेकर मंगेतर के घरवालों को भी गलत मैसेज भेजा, जिससे उसकी सगाई टूट गई। भाई ने सैय्यद को फोन करके ऐसा करने से रोका तो उसने धमकी दी। करेली पुलिस का कहना है कि तहरीर के आधार पर केस दर्ज कर विवेचना की जा रही है।
