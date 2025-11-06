फेसबुक पर शिक्षिका को किया बदनाम, टूटी सगाई, आरोपित ने भाई को भी धमकाया, अम्मी ने दर्ज कराई एफआइआर

जागरण संवाददाता, प्रयागराज। फेसबुक, वाट्सएप पर एक शिक्षिका को इस कदर बदनाम किया गया है कि उसकी सगाई ही टूट गई। शिक्षिका के भाई ने जब आरोपित से ऐसा करने से मना किया तो उसने जान से मारने की धमकी दी। इससे परेशान शिक्षिका की अम्मी ने करेली थाने में सैय्यद अली रिजवी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है।

नैनी के कंस्ट्रक्शन कंपनी में काम करता है बताया गया है कि जेके आशियाना कालोनी के पास रहने वाली एक युवती कौशांबी के करारी स्थित निजी स्कूल में सहायक अध्यापिका है। उसकी सगाई लखनऊ में रहने वाले एक युवक से तय हुई और अगले माह निकाह होना था। अम्मी का आरोप है कि स्कूल आते-जाते सैय्यद अली रिजवी उसकी बेटी से बातचीत करने लगा। वह लखनऊ का रहने वाला है और नैनी में एक कंस्ट्रक्शन कंपनी में काम करता था।

आरोपित ने आत्महत्या कर फंसाने की दी धमकी सैय्यद खुद को अस्वस्थ बताकर मदद मांगता और बात करता रहा। इसी बीच जब शिक्षिका ने बातचीत करने से मना कर दिया तो उसने आत्महत्या करके फंसाने की धमकी दी। तब शिक्षिका ने उसका नंबर ब्लाक कर दिया।