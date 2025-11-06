इलाहाबाद हाई कोर्ट में 90 और बने वरिष्ठ अधिवक्ता, 63 प्रयागराज व 27 लखनऊ खंडपीठ के हैं

विधि संवाददाता,जागरण, प्रयागराज। इलाहाबाद हाई कोर्ट में 90 और अधिवक्ताओं के नाम के आगे वरिष्ठ अधिवक्ता पदनाम लग गया है। महानिबंधक मनजीत सिंह श्योराण की तरफ से बुधवार को इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी गई है। जिन अधिवक्ताओं को वरिष्ठ अधिवक्ता बनाया गया है, उनमें 63 प्रयागराज तथा 27 लखनऊ खंडपीठ के हैं। इनमें कुल पांच महिला अधिवक्ताओं को भी यह सम्मान मिला है।

कुल 236 अधिवक्ताओं ने किया था आवेदन इस बार कुल 236 अधिवक्ताओं ने आवेदन किया था तथा साक्षात्कार 30 सितंबर से चार अक्टूबर तक चला था। इससे पहले वरिष्ठ अधिवक्ता बनाने की प्रक्रिया वर्ष 2019 में संपादित हुई थी। अब तक प्रयागराज स्थित प्रधानपीठ तथा लखनऊ खंडपीठ में कुल 108 वरिष्ठ अधिवक्ता थे।

प्रधानपीठ इलाहाबाद से ये बने वरिष्ठ अधिवक्ता 1.अजय कुमार सिंह

2. अखिलेश कुमार श्रीवास्तव

3.अखिलेश सिंह

4.आलोक कुमार यादव

5.अमित डागा

6. अमित कृष्ण

7. अनिल कुमार मेहरोत्रा

8. अनीता त्रिपाठी

9.अनूप कुमार श्रीवास्तव

10.अनुपम कुलश्रेष्ठ

11.अनुराग पाठक

12.अपुल मिश्रा

13.अर्चना सिंह

14.आरती राजे

15. आशीष कुमार सिंह

16. अशोक शंकर भटनागर

(अशोक भटनागर)

17. बाला नाथ मिश्र (बी एन. मिश्र)

18.बशारत अली खान

19. बिधान चंद्र राय (बी.सी. राय)

20.बृज भूषण पॉल

21. सुश्री बुशरा मरियम

22. चन्द्र प्रकाश उपाध्याय (डॉ. सीपी. उपाध्याय)

23. देश रतन चौधरी

24.धीरेन्द्र कुमार श्रीवास्तव

25. दुर्गेश कुमार सिंह

26. गौरव कक्कड़

27. हनुमान प्रसाद दुबे

28. इमरान माबूद खान

29. इमरानउल्ला

30. इंद्रराज सिंह

31.कृष्ण मोहन मिश्र

32. महबूब अहमद

33. महेंद्र प्रताप

34. मुख्तार आलम

35. नरेश चन्द्र त्रिपाठी (एन.सी.त्रिपाठी)

36.नवीन चन्द्र गुप्ता

37. निखिल अग्रवाल

38. निपुण सिंह

39. प्रभाकर अवस्थी

40. प्रकाश चंद्र श्रीवास्तव

41. राहुल अग्रवाल

42. राहुल मिश्रा

43.राज कुमार खन्ना

44.रामेन्द्र प्रताप सिंह

45.संजय गोस्वामी

46.संजीव सिंह

47.संतोष कुमार त्रिपाठी

48.सर्वेश

49. शरवे सिंह

50. शशिकांत शुक्ल

51.श्रीकृष्ण मिश्र

52. सिद्धार्थ श्रीवास्तव

53.सुधीर दीक्षित

54. सुनील कुमार त्रिपाठी

55. सुशील कुमार शुक्ला

56.स्वप्निल कुमार

57. श्वेताश्व अग्रवाल

58. सैयद अली मुर्तुज़ा नकवी

59.तरुण अग्रवाल

60. त्रिवेणी शंकर

61.उमेश वत्स

62.विधु भूषण सिंह

63. विक्रांत राणा।