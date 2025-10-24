पत्नी दर्द से चीखती रही पर बेदर्द पति का नहीं पसीजा दिल, नशे में इतना पीटा कि चली गई जान, आरोपित पुलिस हिरासत में
प्रयागराज के हंडिया में एक नशेड़ी पति ने अपनी पत्नी को कमरे में बंद करके बेरहमी से पीटा, जिससे उसकी मौत हो गई। शराब पीने को लेकर पति-पत्नी में झगड़ा हुआ था, जिसके बाद आरोपी ने इस घिनौनी वारदात को अंजाम दिया। मृतका के मायके वालों ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है और पुलिस ने आरोपी पति को हिरासत में ले लिया है, उससे पूछताछ जारी है।
संसू, जागरण, हंडिया (प्रयागराज)। गंगापार के हंडिया इलाके में हैवानियत की घटना हुई। नशेड़ी पति ने कमरा बंद कर अपनी पत्नी की जमकर पिटाई की। वह उसे तब तक मारता-पीटरा रहा, जब तक उसकी जान नहीं निकल गई। आरोपित को पुलिस ने उसे हिरासत में लिया है। उससे वारदात के संबंध में पुलिस पूछताछ कर रही है।
हंडिया के वार्ड नंबर एक में वारदात
हंडिया क्षेत्र के वार्ड नंबर एक में रहने वाली 30 वर्षीय खुशबू की शुक्रवार दोपहर पीटकर हत्या कर दी गई। आरोप उसके पति रोहित पर लगा है। मामले में मृतका के मायके वाले हंडिया पुलिस को तहरीर दे रहे हैं। पुलिस ने आरोपित रोहित को हिरासत में ले लिया है।
शराब का आदी है आरोपित राेहित
रोहित प्राइवेट नौकरी करता है। वह शराब का आदी है और इसी को लेकर अक्सर पति-पत्नी के बीच विवाद होता था। शुक्रवार दोपहर भी इसी बात को लेकर झगड़ा हुआ था। आक्रोशित होकर राेहित ने उसकी जमकर पिटाई की। आशंका है कि उसने खुशबू का गला भी दबाया था। पुलिस उससे पूछताछ कर रही है।
कमरा बंद कर जमकर की पिटाई
शुक्रवार दोपहर रोहित कुमार पत्नी खुशबू की कमरा बंद कर लाठी-डंडे से जमकर पिटाई की। उसे मृत समझकर छोड़ दिया। सूचना पर पहुची पुलिस घायल महिला को लेकर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र उपरदहा ले गए जहां चिकित्सकों ने जिला अस्पताल रेफर कर दिया। वहां ले जाने के पहले ही उसकी मौत हो गई।
रात में भी दंपती में हुआ था विवाद
स्वजन ने बताया कि गुरुवार रात से ही किसी बात को लेकर पति-पत्नी के बीच विवाद हुआ था। फिर शुक्रवार की दोपहर फिर विवाद हुआ। इसके बाद रोहित कमरे का दरवाजा अंदर से बंद कर लोहे की राड व डंडे से पत्नी को पीटने लगा। चीख पुकार मची तो परिवार और आसपास के लोग दौड़े। लोग चिल्लाते रहे, लेकिन उसने दरवाजा नहीं खोला।
पत्नी पर करता था शक
इसी बीच सूचना पाकर वहां पहुंची पुलिस ने दरवाजा खुलवाकर घायल महिला को अस्पताल भेजा और आरोपित पति को हिरासत में लिया। बताया जाता है कि पुलिस की पूछताछ में युवक पत्नी पर शक करता था। इसी बात को लेकर विवाद के बाद शराब के नशे में उसने पीट पीटकर मार डाला।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।