राष्ट्रीय नवाचार यात्रा के सूत्रधार यात्री बने MNNIT के डॉ. संजय, 15 दिनों में होगी 8,000 किमी लंबी रेल यात्रा

जागरण संवाददाता, प्रयागराज। भारत के युवा उद्यमियों और परिवर्तनकर्ताओं को जोड़ने वाली देश की पहल ‘जागृति यात्रा 2025’ में मोतीलाल नेहरू राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान (एमएनएनआइटी) के डॉ. संजय सिंह सूत्रधार यात्री के रूप में चुने गए हैं। यह चयन उन अनुभवी पेशेवरों में से एक के रूप में हुआ है, जो “उद्यम के माध्यम से भारत निर्माण” के मिशन में सक्रिय योगदान देना चाहते हैं। यह 15 दिनों की 8,000 किमी लंबी रेल यात्रा है, जो देश के छोटे शहरों और कस्बों से होते हुए भारत की उद्यमशीलता और नवाचार की आत्मा को करीब से देखने और समझने का अवसर देती है।

इस वर्ष की यात्रा में लगभग 525 यात्री, जिनमें राष्ट्रीय स्तर के युवा नवप्रवर्तक, परिवर्तनकर्ता, उद्यमी और मार्गदर्शक शामिल होंगे। यह भारत के टियर-2 और टियर-3 शहरों में हो रहे नवाचारों को सामने लाकर युवाओं को उद्यम-आधारित विकास की दिशा में प्रेरित करती है।

यात्रा के दौरान देशभर के प्रतिभागी प्रेरक उद्यमियों, सामाजिक नवप्रवर्तकों और उद्योगपतियों से संवाद करेंगे। उनके उद्यम स्थलों का भ्रमण करेंगे और सहयोगात्मक परियोजनाओं पर कार्य करेंगे। डॉ. संजय सिंह ने कहा जागृति यात्रा केवल सीखने का मंच नहीं, बल्कि भारत के भविष्य को आकार देने का एक अवसर है।