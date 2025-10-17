Dhanteras 2025 : प्रयागराज में पिछले वर्ष की तुलना में 500 करोड़ रुपये अधिक कारोबार की उम्मीद, जानें बाजार की ट्रेंडिंग

जागरण संवाददाता, प्रयागराज। धनतेरस शनिवार को है और इसके पहले ही बाजारों में जबरदस्त रौनक दिखाई दे रही है। शहर की सड़कों पर लोगों की चहल-पहल, दुकानों की जगमगाहट और ग्राहकों की भीड़ देखकर यह साफ झलक रहा है कि त्योहार को लेकर लोगों में जबरदस्त उत्साह है।

ज्वेलरी, वाहन व इलेक्ट्रानिक सेक्टर में अधिक बिक्री ज्वेलरी, वाहन, इलेक्ट्रानिक्स, बर्तन, कपड़े, सजावटी सामान और पूजन सामग्री की दुकानों में ग्राहकों की भीड़ जुटी है। कैट के प्रदेश अध्यक्ष योगेश गोयल की मानें तो धनतेरस पर 2300 करोड़ रुपये से अधिक का कारोबार होगा, जो पिछले वर्ष की तुलना में 500 करोड़ रुपये अधिक रहेगा। सबसे अधिक बिक्री ज्वेलरी, वाहन व इलेक्ट्रानिक सेक्टर में होगी।

खास-खास -1800 करोड़ के करीब हुई थी पिछले वर्ष बिक्री -03 सेक्टरों में सबसे अधिक होगी खरीदारी आसमान छू रहे सोने-चांदी के दाम फिर भी उमड़ी भीड़ सोने और चांदी की कीमतों में भले ही तेजी आई है, लेकिन ज्वेलरी शोरूमों में भीड़ कम नहीं हुई है। चौक, कटरा, सिविल लाइंस, सुलेमसराय समेत अन्य बाजारों में दिनभर लोगों की भीड़ रही। महिलाओं के बीच इस बार हल्के वजन की ज्वेलरी सबसे अधिक पसंद की जा रही है।

पालिश ज्वेलरी और कुंदन सेट की बिक्री भी तेज गोल्ड के रेट बढ़ने के चलते लोग 10 से 15 ग्राम के लाइट वेट सेट, रिंग, पेंडेंट और ईयररिंग की खरीदारी में ज्यादा रुचि दिखा रहे हैं। टर्किश, फ्यूजन और रोजगोल्ड कलेक्शन की मांग इस बार बेहद बढ़ी है। इसके अलावा पालिश ज्वेलरी और कुंदन सेट की बिक्री भी तेज है। पिछले कई दिन पहले से ही लोगों ने अपनी पसंद की ज्वेलरी की बुकिंग करा रखी है।

क्या कहते हैं सराफा व्यापारी इलाहाबाद सराफा एसोसिएशन के जिलाध्यक्ष दिनेश सिंह का कहना है कि आभूषण महंगे जरूर हुए हैं, लेकिन लोग अपनी-अपनी क्षमता के मुताबिक खरीदारी कर रहे हैं। इस बार करीब 40 प्रतिशत ग्राहक पहले से एडवांस बुकिंग करा चुके हैं, ताकि धनतेरस के दिन उन्हें प्रतीक्षा न करनी पड़े।

चांदी के सिक्के, लक्ष्मी-गणेश मूर्तियों की धूम लक्ष्मी-गणेश की मूर्तियां, चांदी के सिक्के, दीपक, थाली और कलश भी बड़ी संख्या में लोग खरीद रहे हैं। चौक, कटरा, कीडगंज और झूंसी के बाजारों में पूजन सामग्री की दुकानों पर खरीदारों की भीड़ है। चौक के व्यापारी अनिल कुमार कहते हैं कि धनतेरस पर लोग सिर्फ आभूषण नहीं, बल्कि पूजन सामग्री, लाई-लावा, दीपक, बर्तन और सजावटी वस्तुएं भी खरीदते हैं। इस बार बाजार में रौनक पिछले दो वर्षों से कहीं अधिक है।

बर्तन बाजार में पिछले वर्ष की तुलना में 25% बिक्री तेज धनतेरस पर बर्तन खरीदने की परंपरा भी सदियों से चली आ रही है। इस बार स्टील, पीतल और कांसे के बर्तनों की बिक्री में वृद्धि देखी जा रही है। चौक, कटरा व सिविल लाइंस के बर्तन दुकानों पर लोगों की भीड़ लगातार बढ़ रही है। ठठेरी बाजार के कारोबारी प्रदीप व निखिल बताते हैं कि धनतेरस के दिन लोग कोई न कोई बर्तन जरूर खरीदते हैं। पहले जहां लोग केवल लोटा या कटोरी खरीदते थे, अब थाली सेट, सर्विंग बाउल, ग्लास सेट, और माइक्रोवेव सेफ स्टील बर्तन खरीदने लगे हैं। बिक्री पिछले साल के मुकाबले 25 प्रतिशत अधिक है।

वाहन शोरूमों में बंपर बुकिंग ज्वेलरी बाजार के साथ-साथ आटोमाेबाइल सेक्टरों में भी धनतेरस का असर साफ दिखाई दे रहा है। दो और चार पहिया वाहनों की बुकिंग रिकार्ड स्तर पर पहुंच गई है। आंकड़ों के अनुसार अब तक करीब 15 हजार लोगों ने वाहन की बुकिंग करा ली है। इनमें लगभग 13 हजार दोपहिया और दो हजार से अधिक चारपहिया व कमर्शियल वाहन शामिल हैं।

इस बार वाहनों की बुकिंग लगभग दोगुनी वाहन शोरूम संचालक सचिन, राजेश कुमार, प्रमोद ने बताया कि धनतेरस हमारे लिए सबसे बड़ा सेल्स डे होता है। खास बात यह है कि अब ग्राहक इलेक्ट्रिक स्कूटर और ई-कार की ओर भी रुझान दिखा रहे हैं। बीते साल की तुलना में इस बार वाहनों की बुकिंग लगभग दोगुनी हुई है। खास तौर पर मिड-रेंज की गाड़ियां जैसे क्रेटा, ग्रैंड विटारा, बोलेरो और नेक्सान खूब बिक रही हैं। जीएसटी कम होने से भी वाहनों की बिक्री पर असर पड़ा है।

इलेक्ट्रानिक्स बाजार में भी काफी रौनक धनतेरस पर इलेक्ट्रानिक सामानों की भी खरीदारी शुभ मानी जाती है। एलईडी टीवी, फ्रिज, वाशिंग मशीन, माइक्रोवेव, मोबाइल और लैपटाप की बिक्री में उछाल देखा जा रहा है। सिविल लाइंस के व्यापारी अनुराग व आशीष ने बताया कि कई कंपनियों ने धनतेरस पर स्पेशल आफर दिए हैं। जैसे जीरो डाउन पेमेंट, नो-कास्ट ईएमआई और कैशबैक। इससे ग्राहकों का उत्साह और बढ़ गया है। पिछले साल की तुलना में बिक्री 20-25 प्रतिशत अधिक रहने की उम्मीद है।