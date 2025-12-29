'अखिलेश मानसिक संतुलन खो चुके...', केशव मौर्य बोले- उन्हें माघ मेला पर बोलने का अधिकार नहीं

जागरण संवाददाता, प्रयागराज। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की ओर से माघ मेला की कमियां उजागर करने पर उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने नाराजगी व्यक्त की। उन्होंने कहा कि बिहार चुनाव में भाजपा को प्रचंड जीत मिलने से अखिलेश मानसिक संतुलन खो चुके हैं, इसलिए अनर्गल बयान दे रहे हैं। माघ मेला क्षेत्र में पत्रकारों से अनौपचारिक बातचीत में कहा कि अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं। उनके शासनकाल में माघ और कुंभ मेला का आयोजन हुआ है। उनके शासन में माघ मेला के लिए 30 करोड़ का बजट स्वीकृत होता था। आज प्रदेश सरकार ने इस बजट को बढ़ाकर तीन गुना से ज्यादा 100 करोड़ रुपये कर दिया है। कहा, माघ मेले में भी महाकुंभ की तर्ज पर व्यवस्थाएं की जा रही हैं। अखिलेश को माघ और कुंभ मेला पर बोलने का अधिकार नहीं है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

उप मुख्यमंत्री ने सोमवार की शाम माघ मेला क्षेत्र का निरीक्षण किया। संगम नोज पहुंचकर आचमन करने के साथ पूजन किया। मेला के सकुशल और निर्विघ्न कराने के लिए प्रार्थना की। श्रद्धालुओं से बात किया। उन्होंने कहा, 2014 में केंद्र में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की सरकार बनने के बाद लगातार गंगा अविरल और निर्मल हुईं।

प्रदेश में भाजपा सरकार बनने के बाद प्रत्येक माघ मेला दिव्य और भव्य तरीके से आयोजित हो रहा है। 2026 का माघ मेला तीन जनवरी से शुरू हो रहा है। इसे मिनी कुंभ की तरह आयोजित कराया जाएगा। अधिकारियों को सख्त लहजे में मेले की तैयारियों में जो कमी रह गई है उसे दूर करने के निर्देश दिए। कहा, सरकार ऐसी व्यवस्था कर रही है कि यहां पर कल्पवासी आराम से एक महीने तक रहकर साधना कर सकें।