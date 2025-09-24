Police Bharti: पुलिस विभाग में महिला-पुरुष के लिए आई बंपर भर्ती, SSC ने जारी किया नोटिफिकेशन

कर्मचारी चयन आयोग ने दिल्ली पुलिस में हेड कांस्टेबल और कांस्टेबल ड्राइवर के पदों के लिए भर्ती अधिसूचना जारी की है। ऑनलाइन आवेदन 24 सितंबर से 15 अक्टूबर तक किए जा सकते हैं और शुल्क भुगतान की अंतिम तिथि 16 अक्टूबर है। आवेदन में सुधार 23 से 25 अक्टूबर तक किया जा सकता है। कंप्यूटर आधारित परीक्षा दिसंबर 2025 या जनवरी 2026 में होने की संभावना है।

राज्य ब्यूरो, प्रयागराज। कर्मचारी चयन आयोग ने दिल्ली पुलिस में हेड कांस्टेबल (सहायक वायरलेस आपरेटर/टेली-प्रिंटर आपरेटर) पदों के लिए 2025 की भर्ती प्रक्रिया की अधिसूचना जारी कर दी है। आनलाइन आवेदन की प्रक्रिया 24 सितंबर से आरंभ हो गई है, जो 15 अक्टूबर तक चलेगी।

आवेदन फार्म जमा करने की अंतिम तिथि 15 अक्टूबर की रात 11 बजे तक है, जबकि शुल्क भुगतान की अंतिम तिथि 16 अक्टूबर रात 11 बजे है। आयोग ने यह भी बताया कि आनलाइन आवेदन में सुधार की सुविधा 23 से 25 अक्टूबर तक उपलब्ध रहेगी।

उम्मीदवार इस दौरान किसी त्रुटि को ठीक कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए संशोधन शुल्क का भुगतान करना होगा। कंप्यूटर आधारित परीक्षा दिसंबर-2025 या जनवरी-2026 में आयोजित होने की संभावना है। पुरुष उम्मीदवारों के लिए 370 पद हैं। इसमें अनारक्षित श्रेणी के लिए 158, ईडब्ल्यूएस के 37, ओबीसी के 94, एससी के 48 और एसटी के 33 पद हैं। महिला उम्मीदवारों के पदों की संख्या 182 है। इसमें अनारक्षित श्रेणी के 78, ईडब्ल्यूएस के 18, ओबीसी के 47, एससी के 23 और एसटी के 16 पद निर्धारित हैं। आयोग ने स्पष्ट किया है कि ये रिक्तियां अस्थायी हैं और इनमें परिवर्तन संभव है।

कांस्टेबल ड्राइवर के 737 पदों के लिए आनलाइन आवेदन शुरू कर्मचारी चयन आयोग की दिल्ली पुलिस में वर्ष 2025 की कांस्टेबल (ड्राइवर) पुरुष के 737 पदों के लिए अधिसूचना जारी किए जाने के साथ ही बुधवार से आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई है। 15 अक्टूबर तक आवेदन किए जा सकेंगे।