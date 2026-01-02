दिल्ली पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा शेष अभ्यर्थियों के लिए नई तिथियां घोषित, प्रवेश पत्र जल्द

राज्य ब्यूरो, प्रयागराज। कर्मचारी चयन आयोग (एसएससी) ने दिल्ली पुलिस कांस्टेबल (एग्जीक्यूटिव) पुरुष एवं महिला भर्ती परीक्षा–2025 के उन अभ्यर्थियों के लिए परीक्षा कार्यक्रम जारी कर दिया है, जिनका परीक्षा केंद्र पहले निर्धारित नहीं हो सका था। ऐसे सभी शेष उम्मीदवारों की कंप्यूटर आधारित परीक्षा चार, पांच और छह जनवरी को आयोजित की जाएगी। आयोग के अनुसार चार दिसंबर-2025 को जारी नोटिस के माध्यम से अभ्यर्थियों को स्लाट चयन की सुविधा दी गई थी। हालांकि, तकनीकी एवं कार्यात्मक कारणों के कारण कुछ उम्मीदवारों को उनका पसंदीदा शहर, वैकल्पिक शहर अथवा तिथि के अनुसार परीक्षा केंद्र आवंटित नहीं किया जा सका। इन्हीं अभ्यर्थियों के लिए अब अलग से परीक्षा का शेड्यूल तय किया गया है।

एसएससी के अनुसार, जिन उम्मीदवारों की परीक्षा इन निर्धारित तिथियों पर होगी, उनके प्रवेश पत्र परीक्षा की संबंधित तिथि से दो से तीन दिन पहले उपलब्ध करा दिए जाएंगे। इलेक्ट्रानिक्स व टेलीकम्युनिकेशन में विषय विशेषज्ञों का पैनल बनाएगा एसएससी कर्मचारी चयन आयोग ने इलेक्ट्रानिक्स एवं टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग विषय में विषय विशेषज्ञों के पैनल के गठन की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इसके लिए आवेदन मांगे गए हैं। आवेदन करने वाले अभ्यर्थी किसी मान्यता प्राप्त कालेज या विश्वविद्यालय में कार्यरत या सेवानिवृत्त फैकल्टी सदस्य होने चाहिए।