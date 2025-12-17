फर्जीवाड़े के मामले में गिरफ्तारी का डर दिखाकर दो दिन तक बुजुर्ग को साइबर अपराधियों ने किया 'डिजिटल अरेस्ट', ठगे 10.29 लाख

जागरण संवाददाता, प्रयागराज। झूंसी के एक बुजुर्ग को दो दिन तक डिजिटल अरेस्ट कर 10.29 लाख रुपये ठगने का मामला प्रकाश में आया है। साइबर अपराधियों ने व्हाट्सअप पर वीडियो कॉल कर उनके आधारकार्ड पर फर्जी बैंक खाते से 20 करोड़ रुपये का अवैध तरीके से लेन-देन होने और गिरफ्तारी का डर दिखाकर ऑनलाइन तरीके से रुपये लिए। साइबर क्राइम थाने की पुलिस ने तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज किया है।

झूंसी के आवास विकास कॉलोनी निवासी 60 वर्षीय डॉ. चंद्रमा प्रसाद शर्मा ने साइबर क्राइम थाने में तहरीर दी। बताया कि 28 सितंबर को उनके मोबाइल पर अनजान नंबर से व्हाट्सअप कॉल आया। फोन करने वाले ने खुद का नाम गोपीश कुमार बताया।