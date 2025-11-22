CM Visit Prayagraj: मुख्यमंत्री पहुंचे प्रयाग, माघ मेला की तैयारियों की करेंगे समीक्षा

जागरण संवाददाता, प्रयागराज। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शनिवार सुबह प्रयागराज पहुंच गए हैं। प्रयागराज एयरपोर्ट पर उनका भाजपा कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया। वहां से मुख्यमंत्री अभी होटल कान्हा श्याम में हाई कोर्ट के न्यायमूर्ति एमसी चतुर्वेदी पारिवारिक आयोजन में शामिल होने पहुंचे हैं।

इसके बाद शहर उत्तरी के विधायक हर्षवर्धन वाजपेयी के रामबाग स्थित निवास जाएंगे। वहां मनोकामना हनुमान मंदिर में दर्शन-पूजन करेंगे। फिर संगम पर गंगा पूजन करने जाएंगे। वह गंगा पूजन कर माघ मेला के सकुशल आयोजन की कामना करेंगे।

मेला क्षेत्र का निरीक्षण करेंगे। इसके बाद मुख्यमंत्री बड़े हनुमान मंदिर में दर्शन-पूजन करेंगे। आधा घंटे बाद मुख्यमंत्री प्रयागराज मेला प्राधिकरण के आइट्रिपलसी सभागार में पहुंचेंगे, जहां मेला की तैयारियों की समीक्षा बैठक करेंगे।