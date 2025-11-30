जलती बीड़ी से बुंदेलखंड एक्सप्रेस में फैली दहशत, ट्रेन से कूदे यात्री

जागरण संवाददाता, शंकरगढ/ प्रयागराज। शनिवार की सुबह करीब साढ़े छह बजे शंकरगढ़ रेलवे स्टेशन पर उस समय अफरा-तफरी मच गई जब ग्वालियर से वाराणसी जा रही बुंदेलखंड एक्सप्रेस (11107) के एक डिब्बे से धुएं का गुबार उठने लगा। ट्रेन जैसे ही प्लेटफार्म पर रुकी, अंदर से चीखें गूंजने लगीं – “आग लग गई! भागो! बचाओ!” यात्री घबराकर दरवाजों की ओर लपके। कुछ लोग सामान छोड़कर ही बाहर कूदने लगे। माहौल ऐसा हो गया मानो कोई बड़ी आग लगी हो।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

धुआं ट्रेन के आखिरी जनरल कोच से उठ रहा था, जो गार्ड के डिब्बे से सटा हुआ था। सबसे पहले गार्ड ने ही हिम्मत दिखाई। दौड़कर कोच के अंदर पहुंचे, तुरंत फायर एक्सटिंग्विशर उठाया औरकूड़ेदान से निकल रहे धुएं को बुझाने लगे। बस कुछ ही सेकंड में उन्होंने उस पर काबू पा लिया। धुआं शांत हुआ तो सबने राहत की सांस ली। स्टेशन मास्टर प्रकाश चंद्र झा, आरपीएफ के जवान, जीआरपी और इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट के कर्मचारी फौरन मौके पर पहुंच गए।

पूरी कोच की जांच की गई। पंखे चल रहे थे, लाइटें जल रही थीं, वायरिंग में कहीं कोई शार्ट सर्किट नहीं था। फिर कूड़ेदान खोला गया तो उसमें से जली हुई बीड़ी निकली। रेलवे के अधिकारियों ने साफ कहा – किसी यात्री ने जलती बीड़ी या सिगरेट को कूड़े में फेंक दिया था। कागज और प्लास्टिक होने की वजह से वह सुलगने लगी और धुआं पूरे डिब्बे में फैल गया। अगर समय रहते गार्ड और कर्मचारियों ने सतर्कता नहीं दिखाई होती तो सुलगी हुई बीड़ी से बड़ा हादसा हो सकता था।