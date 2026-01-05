Language
    BEd Mandatory for PGT : प्रवक्ता भर्ती में बीएड अनिवार्य होने से बड़ी संख्या में प्रतियोगी हो जाएंगे बाहर

    By Jagran News Edited By: Brijesh Srivastava
    Updated: Mon, 05 Jan 2026 08:37 PM (IST)

    BEd Mandatory for PGT प्रवक्ता भर्ती (पीजीटी) में बीएड अनिवार्य होने से बड़ी संख्या में परास्नातक अभ्यर्थी वंचित हो जाएंगे। बिना सूचना के बीएड अनिवार् ...और पढ़ें

    BEd Mandatory for PGT पीजीटी भर्ती में बीएड अनिवार्य होने से परास्नातक अभ्यर्थी परेशान हैं।

    राज्य ब्यूरो, जागरण, प्रयागराज। BEd Mandatory for PGT माध्यमिक विद्यालयों में परास्नातक योग्यता के आधार पर अब तक हो रही प्रवक्ता संवर्ग (पीजीटी) भर्ती में बिना कोई सूचना दिए बीएड अनिवार्य किए जाने से बड़ी संख्या में बिना बीएड वाले अभ्यर्थी आवेदन करने से वंचित हो जाएंगे। कुछ वर्षों से भर्ती नहीं आने के कारण काफी संख्या में अभ्यर्थी ऐसे हैं, जो परास्नातक योग्यता के आधार पर भर्ती आने की उम्मीद में तैयारी कर रहे थे। ऐसे में इस साल की संभावित नई प्रवक्ता भर्ती में बिना बीएड वाले अभ्यर्थियों को एक अवसर दिए जाने की मांग की गई है, जिससे परीक्षा में सम्मिलित होकर चयनित होने का अवसर उन्हें भी मिल सके।

    BEd Mandatory for PGT प्रतियोगी श्वेता शुक्ला, रजनी मिश्रा, शीतल तिवारी, महेंद्र पाल, सौम्या सिंह, सचिन कुमार शुक्ला, आशु तिवारी, सचिन पाण्डेय, ललित यादव आदि हजारों ऐसे अभ्यर्थी हैं, जो बीएड प्रशिक्षित न होने के कारण एडेड माध्यमिक की प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक (टीजीटी) तथा राजकीय विद्यालय की एलटी भर्ती परीक्षा में सम्मिलित नहीं होते, क्योंकि इन दोनों भर्तियों में बीएड पहले से अनिवार्य है।

    BEd Mandatory for PGT प्रतियोगी छात्र प्रतिनिधिमंडल के शीतला प्रसाद ओझा के अनुसार यह प्रतियोगी बिना बीएड के परास्नातक योग्यता के आधार पर अब तक हो रही प्रवक्ता भर्ती की तैयारी कर रहे थे। इसके अलावा नेट उत्तीर्ण होने के कारण महाविद्यालयों की असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा की तैयारी में जुटे हैं।

    BEd Mandatory for PGT इधर, माध्यमिक की शिक्षक भर्ती में अचानक बीएड अनिवार्य किए जाने से यह अभ्यर्थी तब बाहर होने की स्थिति में हैं, जब 2700 से ज्यादा पदों की प्रवक्ता भर्ती आने वाली है। ऐसे में मुख्यमंत्री से प्रतियोगियों ने मांग की है कि वर्ष 2026 की प्रवक्ता भर्ती में बिना बीएड वालों को अवसर देकर राहत दी जाए।