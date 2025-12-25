Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    बेसिक शिक्षकों की शीतकालीन अवकाश से पूर्व सरकार से मांग, पारस्परिक स्थानांतरण आदेश जारी किया जाए

    By Jagran News Edited By: Brijesh Srivastava
    Updated: Thu, 25 Dec 2025 07:38 PM (IST)

    उत्तर प्रदेश के बेसिक शिक्षकों ने शीतकालीन अवकाश में समायोजन की मांग की है। 31 दिसंबर से छुट्टियों के शुरू होने से पहले, शिक्षकों ने सरकार से पारस्परि ...और पढ़ें

    Hero Image

    बेसिक शिक्षकों ने शीतकालीन अवकाश में मांगा समायोजन, 30 दिसंबर से पहले पारस्परिक स्थानांतरण की सरकार से मांग की है।

    राज्य ब्यूरो, जागरण, प्रयागराज। बेसिक शिक्षा में गर्मी और जाड़े की छुट्टियों में परिषदीय शिक्षकों के जिले के अंदर (अंत:जनपदीय) तथा जिले के बाहर (अंतरजनपदीय) पारस्परिक स्थानांतरण किए जाने की व्यवस्था है, लेकिन जाड़े की छुट्टियों की तिथि 31 दिसंबर नजदीक होने के बावजूद इस संबंध में आदेश नहीं दिए गए हैं। इससे पारस्परिक स्थानांतरण की प्रतीक्षा कर रहे शिक्षकों में असंतोष है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    उत्तर प्रदेश बीटीसी शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष अनिल यादव ने प्रमुख सचिव बेसिक शिक्षा से मांग की है कि गर्मी की छुट्टियों में पारस्पकि स्थानांतरण प्रक्रिया पूरी करने का कार्यक्रम जल्द जारी किया जाए, ताकि शिक्षक अपने घर के नजदीक पहुंच सकें।

    पत्र में प्रदेश अध्यक्ष ने कहा है कि पारस्परिक स्थानांतरण के लिए जल्द आदेश जारी नहीं किया गया तो शीतकालीन अवकाश में शिक्षकों को पारस्परिक स्थानांतरण मिलना कठिन हो जाएगा। ऐसा इसलिए  क्योंकि आदेश जारी किए जाने के बाद तालमेल (पेयर) बनाने का प्रक्रिया पूर्ण करने, सत्यापन आदि में समय लगता है। ऐसे में जल्द समय सारिणी जारी कर समायोजन की प्रक्रिया पूरी की जाए, जिससे दूर के विद्यालयों में अध्यापन कर रहे शिक्षक जाड़े के मौसम में अपने घर के नजदीक पहुंच सकें।

    उन्होंने सरकार के मांग की है कि 30 दिसंबर से पहले पारस्परिक स्थानांतरण के लिए आदेश जारी किए जाएं, जिससे समय सीमा के अंदर तालमेल बनाने के लिए शिक्षक एक दूसरे की तलाश कर सकें। विद्यालयों में 31 दिसंबर से 15 जनवरी तक शीतकालीन अवकाश रहेगा। ऐसे में मांग की गई है कि इसके पूर्व पाारस्परिक स्थानांतरण की प्रक्रिया पूरी की जाए, अन्यथा शिक्षकों को पारस्परिक स्थानांतरण के लिए गर्मी की छुट्टी तक प्रतीक्षा करनी पड़ेगी।