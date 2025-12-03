प्रयागराज में ऑटो चालक ने फांसी लगाकर की आत्महत्या, परिवार में मची चीख-पुकार

जागरण संवाददाता, प्रयागराज। सल्लाहपुर चौकी के समीप रहने वाले एक ऑटो चालक ने सोमवार देर रात फंदे से लटककर खुदकुशी कर ली। कमरे से कोई सुसाइड नोट नहीं मिला। पूरामुफ्ती पुलिस ने घरवालों से बातचीत की, लेकिन वह भी कोई स्पष्ट कारण नहीं बता सके।

सल्लाहपुर निवासी 38 वर्षीय अमित कुमार ऑटो चालक था। सोमवार को स्वजन के साथ एक कार्यक्रम में शामिल होने के बाद अपने कमरे में सोने चला गया। देर रात पत्नी नीलम की नींद खुली तो पति को फंदे से लटकता देख वह चीखने-चिल्लाने लगी।