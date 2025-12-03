प्रयागराज में ऑटो चालक ने फांसी लगाकर की आत्महत्या, परिवार में मची चीख-पुकार
प्रयागराज में एक ऑटो चालक ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली, जिससे परिवार में शोक की लहर दौड़ गई। आत्महत्या के कारणों का पता नहीं चल पाया है। कमरे से कोई
जागरण संवाददाता, प्रयागराज। सल्लाहपुर चौकी के समीप रहने वाले एक ऑटो चालक ने सोमवार देर रात फंदे से लटककर खुदकुशी कर ली। कमरे से कोई सुसाइड नोट नहीं मिला। पूरामुफ्ती पुलिस ने घरवालों से बातचीत की, लेकिन वह भी कोई स्पष्ट कारण नहीं बता सके।
सल्लाहपुर निवासी 38 वर्षीय अमित कुमार ऑटो चालक था। सोमवार को स्वजन के साथ एक कार्यक्रम में शामिल होने के बाद अपने कमरे में सोने चला गया। देर रात पत्नी नीलम की नींद खुली तो पति को फंदे से लटकता देख वह चीखने-चिल्लाने लगी।
शव को लेकर घर चले आए परिजन
परिवार के अन्य सदस्यों के साथ ही आसपास के लोग मौके पर पहुंचे और उसे फंदे से उतारकर अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। परिवार के लोग अमित के शव को लेकर घर चले आए।
इसी बीच किसी ने सूचना पूरामुफ्ती पुलिस को दे दी। घटनास्थल पर पहुंची पुलिस ने जांच पड़ताल की। पूरामुफ्ती थाना प्रभारी मनोज सिंह ने बताया कि स्वजन घटना के पीछे कोई वजह नहीं बता सके।
