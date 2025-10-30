Assistant Teacher Recruitment: 29334 सहायक अध्यापक भर्ती का विज्ञापन जारी, सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर चयन प्रक्रिया शुरू

राज्य ब्यूरो, जागरण, प्रयागराज। परिषदीय उच्च प्राथमिक विद्यालयों में विज्ञान और गणित विषय के सहायक अध्यापक के रिक्त पदों पर चयन की प्रक्रिया आखिरकार आठ साल बाद शुरू हो गई है। बुधवार को बेसिक शिक्षा परिषद की ओर से 29334 सहायक अध्यापक भर्ती में 1700 से अधिक रिक्त पदों पर चयन के लिए विज्ञापन जारी कर दिया गया।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

परिषद के सचिव सुरेन्द्र कुमार तिवारी के अनुसार यह कार्रवाई सुप्रीम कोर्ट के 29 जनवरी 2025 और शासन के 19 जुलाई 2025 के आदेशों के अनुपालन में की जा रही है। सचिव ने बताया कि भर्ती से संबंधित समय सारिणी एवं याचियों की सूची परिषद की वेबसाइट basiceducation.up.gov.in पर अपलोड कर दी गई है।