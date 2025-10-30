Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Assistant Teacher Recruitment: 29334 सहायक अध्यापक भर्ती का विज्ञापन जारी, सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर चयन प्रक्रिया शुरू

    By Jagran News Edited By: Vivek Shukla
    Updated: Thu, 30 Oct 2025 08:24 AM (IST)

    परिषदीय उच्च प्राथमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापक के रिक्त पदों पर चयन प्रक्रिया आठ साल बाद शुरू हो गई है। बेसिक शिक्षा परिषद ने 29334 सहायक अध्यापक भर्ती में 1700 से अधिक पदों के लिए विज्ञापन जारी किया है। यह कार्रवाई सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुपालन में की जा रही है। भर्ती से संबंधित जानकारी परिषद की वेबसाइट पर उपलब्ध है।

    prefferd source google
    Hero Image

    1700 से अधिक रिक्तियों पर चयन की प्रक्रिया

    राज्य ब्यूरो, जागरण, प्रयागराज। परिषदीय उच्च प्राथमिक विद्यालयों में विज्ञान और गणित विषय के सहायक अध्यापक के रिक्त पदों पर चयन की प्रक्रिया आखिरकार आठ साल बाद शुरू हो गई है। बुधवार को बेसिक शिक्षा परिषद की ओर से 29334 सहायक अध्यापक भर्ती में 1700 से अधिक रिक्त पदों पर चयन के लिए विज्ञापन जारी कर दिया गया।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    परिषद के सचिव सुरेन्द्र कुमार तिवारी के अनुसार यह कार्रवाई सुप्रीम कोर्ट के 29 जनवरी 2025 और शासन के 19 जुलाई 2025 के आदेशों के अनुपालन में की जा रही है। सचिव ने बताया कि भर्ती से संबंधित समय सारिणी एवं याचियों की सूची परिषद की वेबसाइट basiceducation.up.gov.in पर अपलोड कर दी गई है।

    पहले चरण में अभ्यर्थियों से सूची पर आपत्तियां आमंत्रित की जाएंगी, जिसके बाद दस्तावेजों का सत्यापन कर अंतिम चयन प्रक्रिया पूरी की जाएगी। यह भर्ती प्रक्रिया वर्ष 2013 में 11 जुलाई को शुरू हुई थी। परंतु सरकार बदलने के बाद 23 मार्च 2017 को नियुक्तियों पर रोक लगा दी गई थी। इसके बाद से ही हजारों अभ्यर्थी न्यायालयों के चक्कर काट रहे थे।

    यह भी पढ़ें- TET और CTET उत्तीर्ण विशेष शिक्षकों की कल से स्क्रीनिंग, दिशा निर्देश जारी

    अभ्यर्थियों ने नियुक्ति रोक के खिलाफ इलाहाबाद हाई कोर्ट में याचिकाएं दायर कीं, जिसके बाद अदालत ने सरकार को दो महीने में भर्ती पूरी करने का आदेश दिया, लेकिन सरकार ने इस आदेश के खिलाफ स्पेशल अपील और पुनर्विचार याचिकाएं दाखिल कीं, जो दोनों ही खारिज हो गईं।