    TET और CTET उत्तीर्ण विशेष शिक्षकों की कल से स्क्रीनिंग, दिशा निर्देश जारी

    By Jagran News Edited By: Vivek Shukla
    Updated: Thu, 30 Oct 2025 08:14 AM (IST)

    उत्तर प्रदेश के परिषदीय विद्यालयों में विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को पढ़ाने वाले टीईटी/सीटीईटी उत्तीर्ण संविदा स्पेशल एजुकेटर्स के दस्तावेजों की जाँच का कार्यक्रम जारी हो गया है। 31 अक्टूबर को लखनऊ, सीतापुर और हरदोई के शिक्षकों को बुलाया गया है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद स्क्रीनिंग कमेटी का गठन किया गया है, जो योग्य अभ्यर्थियों के दस्तावेजों का सत्यापन करेगी।

    Hero Image

    तस्वीर का इस्तेमाल प्रतीकात्मक प्रस्तुतीकरण के लिए किया गया है। जागरण

    राज्य ब्यूरो, जागरण, लखनऊ। प्रदेश के परिषदीय विद्यालयों में विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को संविदा पर पढ़ाने वाले स्पेशल एजुकेटर्स के लिए खुशखबरी है। जो स्पेशल एजुकेटर्स शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) या केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा (सीटीईटी) उत्तीर्ण हैं, उनके अभिलेखों की जांच के लिए कार्यक्रम जारी कर दिया गया है।

    31 अक्टूबर को पहले दिन लखनऊ, सीतापुर, हरदोई के स्पेशल एजुकेटर्स को बुलाया गया है। बेसिक शिक्षा निदेशक प्रताप सिंह बघेल ने सभी जिलों के बेसिक शिक्षा अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि पात्र संविदा शिक्षकों को तय तारीख पर राज्य आयुक्त, दिव्यांगजन कार्यालय जेबीटीसी कैंपस, निशातगंज, लखनऊ में उपस्थित कराया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने सात मार्च को रजनीश कुमार पांडेय व अन्य के मामले में दिए गए आदेश में कहा था कि जो स्पेशल एजुकेटर्स लंबे समय से संविदा या दैनिक वेतन पर कार्य कर रहे हैं, उनकी योग्यता की जांच कर उन्हें स्पेशल टीचर का वेतनमान दिया जा सकता है।

    इसके बाद इस आशय के प्रस्ताव को कैबिनेट की स्वीकृति दी गई। अब इसके लिए स्क्रीनिंग कमेटी का गठन किया गया है। समिति योग्य अभ्यर्थियों के अनुभव, शैक्षणिक रिकार्ड और विशेष शिक्षा योग्यता की जांच करेगी।

    पहले चरण में स्क्रीनिंग समिति की बैठक के अनुसार प्रदेश के 75 जिलों से कुल 500 स्पेशल एजुकेटर्स टीईटी/सीटीईटी उत्तीर्ण पाए गए हैं। अब इन सभी का दस्तावेज सत्यापन और पात्रता परीक्षण तय तारीखों पर लखनऊ में किया जाएगा।