Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Asia Cup 2025: भारत की जीत के जश्न में नवरात्रि पर ही दिवाली, तिरंगे संग सड़कों पर उत्सव

    By Jagran News Edited By: Shivam Yadav
    Updated: Mon, 22 Sep 2025 10:39 AM (IST)

    एशिया कप में भारत की पाकिस्तान पर शानदार जीत से प्रयागराज में उत्सव का माहौल है। नवरात्रि में ही दिवाली जैसा माहौल बन गया लोग सड़कों पर नाचते-गाते और पटाखे फोड़ते दिखे। युवाओं ने बाइक रैलियां निकालीं और भारत माता की जय के नारे लगाए। क्रिकेट प्रशंसकों ने मिठाइयां बांटकर और नाच-गाकर जश्न मनाया। क्रिकेट कोच ने इस जीत को एकता और गर्व का प्रतीक बताया है।

    prefferd source google
    Hero Image
    Asia Cup 2025: भारत की जीत के जश्न में नवरात्रि पर ही दिवाली, तिरंगे संग सड़कों पर उत्सव

    जागरण संवाददाता, प्रयागराज। एशिया कप में भारत की पाकिस्तान पर रोमांचक जीत ने संगम नगरी प्रयागराज को उत्साह के रंग में रंग दिया। नवरात्रि में ही शहर के अंदर दिवाली शुरू हो गई। जगह-जगह पटाखे फूटने लगे। ‌

    चौक, कटरा, सिविल लाइंस और अन्य प्रमुख इलाकों में लोग तिरंगे झंडों के साथ सड़कों पर उतर आए, नाच-गाने और नारों के साथ अपनी खुशी का इजहार किया। भारत की इस शानदार विजय से शहर की सड़कें, चौराहे और गलियां को देशभक्ति के ज्वार में डूब गई है। 

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    रात के आसमान में रंग-बिरंगे पटाखों की चमक और आतिशबाजी की गूंज ने उत्सव को और भव्य बना दिया। युवाओं ने बाइक रैलियां निकालीं, जिनमें सैकड़ों लोग "भारत माता की जय" और "चक दे इंडिया" के नारे लगाते दिखे। 

    चौक में ढोल-नगाड़ों की थाप पर नृत्य हुआ, तो कटरा में क्रिकेट प्रशंसक बड़े स्क्रीन पर मैच के रोमांचक पलों को दोहराते हुए झूम उठे। सिविल लाइंस में परिवारों ने मिठाइयां बांटकर और सेल्फी खींचकर जीत का जश्न मनाया।

    क्रिकेट कोच देवेश मिश्रा ने कहा, "यह जीत हमारी एकता और गर्व का प्रतीक है।" क्रिकेटर अमर काला  ने उत्साह से बताया, "टीम इंडिया ने दिल जीत लिया, और हमारा जश्न इसका सबूत है।" 

    क्रिकेटर किशन सिंह ने कहा, "नवरात्रिि में यह जीत मां दुर्गा का आशीर्वाद है।" क्रिकेट कोच कौशिक पाल ने ने उत्साह से बताया, "भारत की जीत ने दीवाली का रंग ला दिया है।"