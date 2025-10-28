इलाहाबाद विश्वविद्यालय में छात्रों का विरोध-प्रदर्शन और धरना, मारपीट करने वाले सुरक्षाकर्मी को हटाने की मांग की
इलाहाबाद विश्वविद्यालय में छात्रों ने सुरक्षाकर्मी द्वारा छात्र के साथ मारपीट के विरोध में प्रदर्शन किया। लाइब्रेरी गेट पर धरने पर बैठे छात्रों ने सुरक्षाकर्मी को हटाने की मांग की और विश्वविद्यालय प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। एहतियात के तौर पर परिसर में पुलिस बल तैनात किया गया है। विश्वविद्यालय प्रशासन ने मारपीट से इनकार किया है, जबकि छात्रों का आरोप है कि सुरक्षाकर्मी ने छात्र को पीटा।
जागरण संवाददाता, प्रयागराज। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में छात्रों ने प्रदर्शन शुरू कर दिया है। सोमवार को सुरक्षाकर्मी और छात्र के बीच में हुई नोक-झोंक और हाथापाई के विरोध में छात्र लाइब्रेरी गेट के अंदर धरने पर बैठ गए हैं। छात्र सुरक्षाकर्मी को हटाने की मांग पर अड़े रहे।
छात्रों ने जमकर नारेबाजी भी की
छात्रों ने हाथों में तख्तियां और पोस्टर लेकर विश्वविद्यालय प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। छात्रों के आक्रोश और समूह को देखते हुए एहतियात के तौर पर विश्वविद्यालय परिसर में पुलिस फोर्स तैनात कर दी गई है।
दिशा छात्र संगठन से जुड़े छात्र से हुई थी नोक-झोंक
सोमवार को इलाहाबाद विश्वविद्यालय में दिशा छात्र संगठन से जुड़े छात्र और सुरक्षा कर्मियों के बीच नोक-झोंक और हाथापाई हुई थी। इसका किसी ने वीडियो बनाकर इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित कर दिया था। हालांकि दैनिक जागरण प्रसारित वीडियो की सत्यता की पुष्टि नहीं करता।
विश्वविद्यालय प्रशासन ने कहा- मारपीट नहीं की गई थी
प्रदर्शन कर रहे छात्रों का आरोप था कि सुरक्षाकर्मी ने छात्र को ईश्वर टोपा भवन के पीछे ले जाकर जमकर मारा-पीटा। वहीं विश्वविद्यालय प्रशासन का कहना था कि मारपीट नहीं की गई। जो छात्र निलंबित था, उसको परिसर में प्रवेश करने से रोक लगाई गई थी।
छात्र पर सुरक्षाकर्मियों से हाथापाई का आरोप
रोक के बाद भी वह केपीयूसी गेट के सामने से होते हुए परिसर में प्रवेश कर गया था। सुरक्षा कर्मियों ने जब उसको रोकने की कोशिश की तो उसने सुरक्षा कर्मियों से हाथापाई की। इसके विरोध में छात्रों का समूह लाइब्रेरी गेट पर प्रदर्शन कर रहा है।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।