    Allahabad High Court News : तलाक देकर पाकिस्तान गए शौहर के खिलाफ अपील की सुनवाई 21 जनवरी को होगी

    Updated: Thu, 25 Dec 2025 08:10 PM (IST)

    इलाहाबाद हाई कोर्ट में पाकिस्तान निवासी राना मोहम्मद मेहराजुद्दीन के खिलाफ याचिका पर 21 जनवरी 2026 को सुनवाई होगी। वाराणसी निवासी जहां आरा ने परिवार अ ...और पढ़ें

    इलाहाबाद हाई कोर्ट में पाकिस्तान में रह रहे पति के खिलाफ तलाक मामले की सुनवाई 21 जनवरी को होगी। 

    विधि संवाददाता, जागरण, प्रयागराज। इलाहाबाद हाई कोर्ट पाकिस्तान के इस्लामाबाद में रह रहे राना मोहम्मद मेहराजुद्दीन के खिलाफ दायर याचिका पर आगामी 21 जनवरी 2026 को सुनवाई करेगा। यह याचिका उसकी बीवी वाराणसी निवासी जहां आरा ने दायर की है।

    परिवार अदालत के आदेश को हाई कोर्ट में चुनौती 

    अपनी अपील में जहां आरा ने वाराणसी की परिवार अदालत के उस आदेश को चुनौती दी है जिसमें तलाक संबंधी उसकी अर्जी एकपक्षीय खारिज कर दी गई है। न्यायमूर्ति अरिंदम सिन्हा तथा न्यायमूर्ति सत्यवीर सिंह की खंडपीठ ने परिवार अदालत के आदेश का अंग्रेजी अनुवाद मांगा है ताकि यह देखा जा सके कि इस्लामाबाद में नोटिस तामील हुआ था अथवा नहीं? परिवार अदालत ने 30 अक्टूबर 2025 को जहां आरा की अर्जी खारिज की है।

    वर्ष 2007 में तलाक देकर शौहर चला गया पाकिस्तान 

    याची की अधिवक्ता मीना मिश्रा ने कोर्ट को बताया कि 2007 में मेहराजुद्दीन तलाक देकर पाकिस्तान चला गया। फैमिली कोर्ट में दिए गए प्रतिवादी के इस्लामाबाद वाले पते पर नोटिस भेजा गया था, लेकिन जवाब नहीं मिला। जहां आरा का निकाह 2005 में पाकिस्तान में हुआ था। दो साल बाद ही रिश्ते बिगड़ गए। भारत आया शौहर तलाक देकर वापस चला गया। जहां आरा कोर्ट से विधिवत तलाक चाहती हैं।