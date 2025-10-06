इलाहाबाद हाई कोर्ट ने करार के आधार पर अधिग्रहीत भूमि के मुआवजे की मांग खारिज की, मेरठ में भूमि अधिग्रहण का मामला

इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा है कि विक्रय करार से किसी को जमीन का स्वामित्व नहीं मिलता। न्यायालय ने मेरठ के भूमि अधिग्रहण मामले में मुआवजे के दावे को खारिज करते हुए यह टिप्पणी की। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि विक्रय करार संपत्ति में अधिकार या हित सृजित नहीं करता बल्कि यह केवल व्यक्तिगत अधिकार बनाता है। भूमि अधिग्रहण के मामले में मुआवजा केवल भूमिधारक को ही मिलेगा।

विधि संवाददाता, जागरण, प्रयागराज। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा है कि विक्रय करार के आधार पर ही कोई भी व्यक्ति अधिग्रहीत भूमि के मुआवजे में हिस्सेदारी का दावा नहीं कर सकता। विक्रय करार किसी का संपत्ति में कोई अधिकार या हित सृजित नहीं करता। यह टिप्पणी न्यायमूर्ति मनीष कुमार निगम की एकल पीठ ने हामिद और नौ अन्य की याचिका खारिज करते हुए की है।

बिक्री अनुबंध का पालन न किए जाने पर सिविल वाद दायर किया था। अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट मेरठ ने 10 जनवरी 2023 को विवाद 'भूमि अधिग्रहण पुनर्वास और पुनर्स्थापन अधिनियम, 2013' की धारा 76 के तहत मामला मान कर प्राधिकरण को भेज दिया। प्राधिकरण ने पांच जुलाई, 2025 को याचियों की आपत्तियों को यह कहते हुए खारिज कर दी कि वे भूमि के मालिक नहीं हैं, इसलिए मुआवजे के हकदार नहीं हैं।

कोर्ट ने माना कि चूंकि याचियों के पक्ष में कोई बिक्री विलेख निष्पादित नहीं किया गया है, इसलिए वे भूमि के मालिक नहीं हैं। उनके पास केवल कुछ विशिष्ट लाभ के लिए मुकदमा दायर करने का अधिकार है। कोर्ट ने कहा, भूमि अधिग्रहण जैसे मामलों में न्यायालय मुआवजे के रूप में हर्जाना दे सकता है, यह हर्जाना केवल सिविल कोर्ट से मुकदमे का फैसला करते समय दिया जाएगा, जब यह निष्कर्ष निकाला जाएगा कि प्रतिवादी की गलती के कारण अनुबंध टूट गया है।