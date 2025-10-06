बार एसोसिएशन सदस्य के निष्कासन के खिलाफ बार काउंसिल को सुनवाई का अधिकार नहीं, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने दिया आदेश

इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि बार एसोसिएशन सदस्यों के निष्कासन के खिलाफ राज्य बार काउंसिल में याचिका विचारणीय नहीं है। कोर्ट ने कानपुर के नरेश कुमार मिश्रा और तीन अन्य की याचिका खारिज करते हुए बार काउंसिल के आदेश को रद कर दिया। याचिकाकर्ताओं ने एकीकृत बार एसोसिएशन (माटी) कानपुर देहात द्वारा सदस्यता रद्द करने के खिलाफ शिकायत की थी।

विधि संवाददाता, जागरण, प्रयागराज। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा है कि किसी भी बार एसोसिएशन के सदस्यों की ओर से अपने तथाकथित ‘अवैध’ निष्कासन के खिलाफ उत्तर प्रदेश राज्य बार काउंसिल के समक्ष दायर याचिका विचारणीय नहीं है। कोर्ट ने बार काउंसिल के आदेश व उसके समक्ष दाखिल याची की अर्जी निरस्त कर दी है।

न्यायमूर्ति सरल श्रीवास्तव और न्यायमूर्ति अमिताभ कुमार राय की खंडपीठ ने कानपुर के नरेश कुमार मिश्रा और तीन अन्य क्रमश: शिव प्रताप सिंह, ज्योति सिंह तथा आशुतोष द्विवेदी की तरफ से दायर याचिका की सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया है।

सुनवाई के लिए उप्र बार काउंसिल ने समिति गठित की। इस समिति ने याचीगण को निष्कासित किए जाने संबंधी बार एसोसिएशन के आदेश पर रोक लगा दी। हालांकि अगले ही दिन यानी 27 अगस्त को 2025 समिति का स्थगन आदेश काउंसिल ने नए आदेश द्वारा रद कर दिया। इसे चुनौती दी गई थी।