    Allahabad HC : वाराणसी में ज्ञानवापी परिसर स्थिति वुजुखाना सर्वे मामले में अब आठ दिसंबर को हाई कोर्ट में होगी सुनवाई

    By Jagran News Edited By: Brijesh Srivastava
    Updated: Mon, 10 Nov 2025 04:51 PM (IST)

    इलाहाबाद हाई कोर्ट में वाराणसी के ज्ञानवापी परिसर में वुजुखाना सर्वे मामले की सुनवाई अब 8 दिसंबर को होगी। राखी सिंह की याचिका पर न्यायमूर्ति रोहित रंजन अग्रवाल की एकलपीठ ने सुनवाई की। सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन मामले को देखते हुए अगली तिथि निर्धारित की गई। सुप्रीम कोर्ट ने ज्ञानवापी मामले में अंतरिम सर्वे पर रोक लगा रखी है, जो अभी भी प्रभावी है।

    ज्ञानवापी वुजुखाना सर्वे मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट में अगली सुनवाई 8 दिसंबर को होगी।

    प्रयागराज। वाराणसी में ज्ञानवापी परिसर स्थित वुजुखाना का भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआइ) से वैज्ञानिक सर्वे कराने की मांग को लेकर राखी सिंह ने पुनरीक्षण याचिका दाखिल की है। इस मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अगली सुनवाई तिथि आठ दिसंबर नियत कर दी है।

    एकलपीठ ने की सुनवाई 

    सोमवार को न्यायमूर्ति रोहित रंजन अग्रवाल की एकलपीठ ने सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन मामले की स्थिति के बारे में पूछा। इस पर याची राखी सिंह के अधिवक्ता सौरभ तिवारी ने बताया कि सर्वोच्च न्यायालय में ज्ञानवापी मामले में कल (मंगलवार) को सुनवाई है।

    स्थगनादेश अभी भी प्रभावी है

    यह सुनने के बाद हाई कोर्ट ने अगली तिथि नियत कर दी। सुप्रीम कोर्ट ने 12 दिसंबर 2024 को किसी भी तरह के अंतरिम अथवा अंतिम सर्वे पर रोक लगा दी थी। यह स्थगनादेश अभी भी प्रभावी है।

