Allahabad HC : वाराणसी में ज्ञानवापी परिसर स्थिति वुजुखाना सर्वे मामले में अब आठ दिसंबर को हाई कोर्ट में होगी सुनवाई

By Jagran News Edited By: Brijesh Srivastava

इलाहाबाद हाई कोर्ट में वाराणसी के ज्ञानवापी परिसर में वुजुखाना सर्वे मामले की सुनवाई अब 8 दिसंबर को होगी। राखी सिंह की याचिका पर न्यायमूर्ति रोहित रंजन अग्रवाल की एकलपीठ ने सुनवाई की। सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन मामले को देखते हुए अगली तिथि निर्धारित की गई। सुप्रीम कोर्ट ने ज्ञानवापी मामले में अंतरिम सर्वे पर रोक लगा रखी है, जो अभी भी प्रभावी है।