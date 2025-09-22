Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    सपा विधायक जाहिद बेग की पत्नी सीमा बेग की याचिका पर आदेश सुरक्षित, बंधुआ मजदूरी- मानव तस्करी से जुड़ा है मामला

    By Jagran News Edited By: Sakshi Gupta
    Updated: Mon, 22 Sep 2025 08:43 PM (IST)

    इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सपा विधायक जाहिद बेग की पत्नी सीमा बेग की याचिका पर फैसला सुरक्षित रखा। सीमा बेग ने बंधुआ मजदूरी और मानव तस्करी के आरोप में दर्ज मुकदमे को रद्द करने की मांग की है। यह मामला एक नाबालिग लड़की की संदिग्ध मौत से जुड़ा है जो विधायक के घर में काम करती थी। पुलिस ने विधायक और उनकी पत्नी के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है।

    prefferd source google
    Hero Image
    सपा विधायक जाहिद बेग की बीवी सीमा बेग की याचिका पर आदेश सुरक्षित।

    विधि संवाददाता, प्रयागराज। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने भदोही से समाजवादी पार्टी के विधायक जाहिद बेग की बीवी सीमा बेग की याचिका पर आदेश सुरक्षित रख लिया है। सीमा ने बंधुआ मजदूरी तथा मानव तस्करी के आरोप में दर्ज मुकदमे की पूरी कार्रवाई रद करने की मांग की है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    प्रकरण की सुनवाई न्यायमूर्ति समीर जैन की एकल पीठ ने की।13 सितंबर 2024 को ज्ञानपुर, भदोही के श्रम प्रवर्तन अधिकारी जय प्रकाश सिंह ने विधायक जाहिद बेग और उनकी बीवी सीमा बेग के खिलाफ एफआइआर दर्ज कराई थी।

    इसमें आरोप है कि नौ सितंबर 2024 को विधायक निवास के बंद कमरे में नाबालिग लड़की का शव संदिग्ध हालत में मिला था। जांच के दौरान अधिकारियों को पता चला कि एक और नाबालिग लड़की उनके घर में घरेलू नौकरानी के रूप में काम कर रही थी।

    इस पर बंधुआ मजदूरी और मानव तस्करी के आरोप में मुकदमा दर्ज कराया गया। घर से बरामद लड़की ने बताया कि वह पिछले दो साल से विधायक के घर में काम कर रही थी और मृत पाई गई लड़की भी उसके साथ ही काम करती थी।