संभल में कब्रिस्तान की जमीन की पैमाइश पर रोक से हाई कोर्ट का इनकार, अदालत ने राजस्व टीम के सामने आपत्ति दर्ज कराने की दी छूट

विधि संवाददाता, प्रयागराज। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने संभल जिले के गांव कोट (अंदर चुंगी) स्थित कब्रिस्तान की जमीन की पैमाइश और सर्वे पर रोक लगाने से इन्कार कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि याची राजस्व टीम के समक्ष पैमाइश के दौरान अपनी आपत्तियां और पक्ष रख सकते हैं। इस निर्देश के साथ ही न्यायमूर्ति राजीव मिश्रा और न्यायमूर्ति सत्यवीर सिंह की खंडपीठ ने असीम खान सहित 17 लोगों की याचिका निस्तारित कर दी है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

याचीगण ने संभल के उपजिलाधिकारी की ओर से दिसंबर 2025 में जारी उस आदेश को चुनौती दी थी, जिसमें गाटा संख्या 32/2 के सर्वेक्षण और सीमांकन का निर्देश था। याचीगण का कहना था कि भूमि राजस्व अभिलेखों में कब्रिस्तान दर्ज है और इस पर किसी भी प्रकार की कार्रवाई सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व आदेशों के विरुद्ध है।