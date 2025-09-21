असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती की अंतिम उत्तरकुंजी नहीं हुई जारी, नाराज अभ्यर्थी पहुंचे हाई कोर्ट

प्रयागराज एडेड कॉलेजों में असिस्टेंट प्रोफेसर के 910 पदों की भर्ती पर हाईकोर्ट में याचिकाएँ दायर। अंतिम उत्तर कुंजी जारी न होने से अभ्यर्थियों में नाराज़गी। कटऑफ से अधिक अंक होने पर भी चयन सूची में नाम न होने से अभ्यर्थी परेशान। साक्षात्कार पत्र का इंतजार कर रहे उम्मीदवार भी असमंजस में हैं। आयोग के निर्णय की प्रतीक्षा जारी है।

राज्य ब्यूरो, प्रयागराज। एडेड महाविद्यालयों के लिए असिस्टेंट प्रोफेसर के 910 पदों की लिखित भर्ती परीक्षा का परिणाम जारी किए जाने के बाद इस भर्ती पर हाई कोर्ट में याचिकाएं लग रही हैं। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के परीक्षा नियंत्रक देवेन्द्र प्रताप सिंह ने चार सितंबर को जारी परिणाम के साथ साक्षात्कार के लिए सफल अभ्यर्थियों का विषयवार/ṁश्रेणीवार अनुक्रमांक तथा कटआफ भी जारी किया।

इस पर कई विषयों के अभ्यर्थी कटआफ से अधिक अंक होने के बावजूद चयन सूची में अपना अनुक्रमांक नहीं होने का आरोप लगाकर दिए प्रत्यावेदनों पर आयोग के निर्णय की प्रतीक्षा में हैं। इधर, इस भर्ती की अंतिम उत्तरकुंजी जारी नहीं होने से आयोग की अनंतिम उत्तरकुंजी पर साक्ष्य के साथ आपत्ति लगाने वाले अभ्यर्थी यह नहीं जान सके कि उनकी आपत्ति पर क्या किया गया और परिणाम घोषित कर दिया गया।

विषयों के कटआफ से अधिक अंक मिलने के बावजूद चयन सूची में अनुक्रमांक नहीं होने को लेकर दिए गए प्रत्यावेदनों पर आयोग की ओर से अभ्यर्थियों को कोई जानकारी नहीं दी गई है। ऐसे में कई अभ्यर्थी हाई कोर्ट पहुंच गए हैं। कुछ अभ्यर्थी अभी आयोग का पक्ष मिलने की प्रतीक्षा कर रहे हैं।

उसके बाद हाई कोर्ट में याचिका लगाएंगे। इसके अलावा आयोग की अनंतिम सूची पर लगाई गई आपत्ति का निस्तारण कर अंतिम उत्तरकुंजी जारी नहीं किए जाने से अभ्यर्थियों में नाराजगी है। प्रतियोगी छात्र प्रतिनिधिमंडल के शीतला प्रसाद ओझा ने बताया कि संस्कृत विषय में चार प्रश्नों पर उन्होंने साक्ष्य के साथ आपत्ति लगाई थी, लेकिन निस्तारण के विषय में जानकारी नहीं मिली।