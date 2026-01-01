नियमों का भ्रामक हवाला देकर माघ मेले में नहीं लगाने दी जा रही प्रतिमा: अखिलेश यादव

जागरण संवाददाता, प्रयागराज। माघ मेले में इस बार पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के संस्थापक मुलायम सिंह यादव की प्रतिमा लगेगी या नहीं, इसे लेकर सियासत गरमा गई है। बुधवार को सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने इसे लेकर अपने एक्स हैंडल पर लिखा कि नेता जी की मूर्ति स्थापना के लिए जब पिछले वर्ष महाकुंभ में स्थान दिया गया था तो इस वर्ष माघ मेले में सवाल क्यों उठाये जा रहे हैं? नियमों का भ्रामक हवाला देने वालों से उन्होंने सवाल भी पूछा है।

मंगलवार को दिया था नोटिस माघ मेला में गैर धार्मिक व राजनीतिक क्रियाकलाप की सूचना प्राप्त होने पर मेला प्रशासन ने मुलायम सिंह यादव स्मृति सेवा संस्थान को मंगलवार को नोटिस दिया था। मेला प्रशासन के कर्मचारियों ने शिविर की चहारदीवारी पर नोटिस चस्पा किया था। नोटिस के अनुसार मेला प्रशासन के संज्ञान में आया है कि इस संस्था द्वारा मेला में सुविधा पर्ची पर अंकित नियम-शर्तों के विरुद्ध गैर धार्मिक-राजनीतिक क्रियाकलाप की तैयारी हो रही है, जो धार्मिक परंपराओं-मान्यताओं के विपरीत है।