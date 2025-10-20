Aided College Teacher Recruitment : नई भर्ती की तैयारी, निदेशालय ने UPESSC को भेजा ई-अधियाचन का प्रारूप

राज्य ब्यूरो, जागरण, प्रयागराज। Aided College Teacher Recruitment एडेड महाविद्यालयों में शिक्षक भर्ती के लिए जिस प्रारूप पर अधियाचन उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग को भेजा जाना है, उसे आयोग की सहमति से उच्च एवं माध्यमिक शिक्षा निदेशालय ने तैयार कर कार्मिक विभाग के साथ ही शिक्षा आयोग को भी भेज दिया है। इसी अनुरूप अब एनआइसी ई-अधियाचन पोर्टल तैयार करेगा। ई-अधियाचन पोर्टल पर संबधित विभाग शिक्षक भर्ती का अधियाचन उपलब्ध कराएंगे, ताकि नई भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया जा सके।

...इसलिए शिक्षक भर्ती ठप है वर्तमान में उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग में पूर्णकालिक अध्यक्ष नहीं होने से नई शिक्षक भर्ती ठप है। अध्यक्ष के चयन के लिए 21 अक्टूबर तक आवेदन लिए जा रहे हैं। आवेदनों की स्क्रीनिंग के बाद साक्षात्कार के माध्यम से अध्यक्ष का चयन किया जाएगा।

तैयार होगा ई-अधियाचन पोर्टल इस बीच पूर्व की बैठक में लिए गए निर्णय के क्रम में ई-अधियाचन पोर्टल तैयार करने के लिए प्रारूप को अंतिम रूप दिया जा चुका है। इस प्रारूप के अनुरूप पोर्टल तैयार करने की प्रक्रिया चल रही है। इस दिशा में आयोग के सचिव मनोज कुमार उच्च एवं माध्यमिक शिक्षा विभागों से समन्वय कर पोर्टल तैयार कराने में लगे हैं। आयोग की मंशा है कि नए अध्यक्ष के आने तक ई-अधियाचन पोर्टल तैयार हो जाए, ताकि आयोग की बैठक के निर्णय के क्रम में अधियाचन लेकर नई शिक्षक भर्ती पर निर्णय लिया जा सके।