Aided College Teacher Recruitment : नई भर्ती की तैयारी, निदेशालय ने UPESSC को भेजा ई-अधियाचन का प्रारूप
Aided College Teacher Recruitment सहायता प्राप्त कालेजों में शिक्षक भर्ती की तैयारी शुरू हो गई है। निदेशालय ने शिक्षा आयोग को ई-अधियाचन का प्रारूप भेज दिया है। एनआईसी अब इस प्रारूप के अनुसार ई-अधियाचन पोर्टल तैयार करेगा। पोर्टल तैयार होने पर उच्च एवं माध्यमिक शिक्षा विभाग अधियाचन उपलब्ध कराएगा। वर्तमान में आयोग में अध्यक्ष न होने से भर्ती रुकी है। निदेशालय ने महाविद्यालयों और माध्यमिक विद्यालयों में रिक्त पदों का विवरण जुटा लिया है।
राज्य ब्यूरो, जागरण, प्रयागराज। Aided College Teacher Recruitment एडेड महाविद्यालयों में शिक्षक भर्ती के लिए जिस प्रारूप पर अधियाचन उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग को भेजा जाना है, उसे आयोग की सहमति से उच्च एवं माध्यमिक शिक्षा निदेशालय ने तैयार कर कार्मिक विभाग के साथ ही शिक्षा आयोग को भी भेज दिया है। इसी अनुरूप अब एनआइसी ई-अधियाचन पोर्टल तैयार करेगा। ई-अधियाचन पोर्टल पर संबधित विभाग शिक्षक भर्ती का अधियाचन उपलब्ध कराएंगे, ताकि नई भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया जा सके।
...इसलिए शिक्षक भर्ती ठप है
वर्तमान में उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग में पूर्णकालिक अध्यक्ष नहीं होने से नई शिक्षक भर्ती ठप है। अध्यक्ष के चयन के लिए 21 अक्टूबर तक आवेदन लिए जा रहे हैं। आवेदनों की स्क्रीनिंग के बाद साक्षात्कार के माध्यम से अध्यक्ष का चयन किया जाएगा।
तैयार होगा ई-अधियाचन पोर्टल
इस बीच पूर्व की बैठक में लिए गए निर्णय के क्रम में ई-अधियाचन पोर्टल तैयार करने के लिए प्रारूप को अंतिम रूप दिया जा चुका है। इस प्रारूप के अनुरूप पोर्टल तैयार करने की प्रक्रिया चल रही है। इस दिशा में आयोग के सचिव मनोज कुमार उच्च एवं माध्यमिक शिक्षा विभागों से समन्वय कर पोर्टल तैयार कराने में लगे हैं। आयोग की मंशा है कि नए अध्यक्ष के आने तक ई-अधियाचन पोर्टल तैयार हो जाए, ताकि आयोग की बैठक के निर्णय के क्रम में अधियाचन लेकर नई शिक्षक भर्ती पर निर्णय लिया जा सके।
महाविद्यालय, माध्यमिक विद्यालयों में रिक्त पद का विवरण
उधर, उच्च एवं माध्यमिक शिक्षा निदेशालय ने क्रमश: महाविद्यालय एवं माध्यमिक विद्यालयों में रिक्त पदों का विवरण जुटा लिया है। ई-अधियाचन पोर्टल तैयार होते ही अधियाचन आनलाइन कर दिया जाएगा। इसके अतिरिक्त बेसिक, अल्पसंख्यक, एडेड जूनियर हाई स्कूल, अटल आवासीय विद्यालयों के लिए नियमावली अभी तैयार नहीं होने से शिक्षक भर्ती प्रक्रिया ठप है।
