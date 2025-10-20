Language
    दीवाली पर प्रतापगढ़ में बुझ गया घर का एकलौता चिराग, कुंडा में बाइकों की भिड़ंत में किशोर की मौत व युवक घायल

    By Jagran News Edited By: Brijesh Srivastava
    Updated: Mon, 20 Oct 2025 02:34 PM (IST)

    प्रतापगढ़ के कुंडा में दिवाली की खुशियाँ मातम में बदल गईं। एक सड़क हादसे में किशोर अतुल गौतम की मृत्यु हो गई, जबकि शिव प्रसाद नामक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। दोनों हौदेश्वरनाथ धाम दर्शन के लिए जा रहे थे तभी हथिगवां के पास उनकी बाइक दूसरी बाइक से टकरा गई। अस्पताल में चिकित्सकों ने अतुल को मृत घोषित कर दिया, जिससे परिवार में शोक की लहर छा गई, क्योंकि वह घर का इकलौता चिराग था।

    Hero Image

    कुंडा में दर्दनाक हादसा हादसे में किशोर की मौत पर सीएचसी में बिलखते परिवार के लोग। जागरण 

    संसू, जागरण, कुंडा (प्रतापगढ़)। प्रतापगढ़ में कुंडा के एक परिवार की दीवाली पर खुशियां बिखर गईं। पर्व की खुशियां मनाने की जोरदार तैयारी थी हालांकि ऐसा वाकया हुआ कि मातम पसर गया और जीवन भर का दंश दे गया। ऐसा इसलिए क्योंकि सड़क हादसे में इस परिवार के एक किशोर की जान चली गई। 

    घायल युवक प्रयागराज के एसआरएन अस्पताल में भर्ती

    सोमवार को दो बाइकों की आमने-सामने की भिड़ंत हो गई। हादसे में एक बाइक सवार किशोर की मौत हो गई, जबकि सवार एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। उसे स्थानीय अस्पताल ले जाया गया। वहां प्राथमिक उपचार के बाद प्रयागराज के स्वरूपरानी नेहरू (एसआरएन) अस्पताल रेफर कर दिया गया।

    कुंडा के रहवई गांव के अतुल गौतम की मौत

    कुंडा के रहवई गांव निवास प्यारेलाल गौतम का 17 वर्षीय बेटा अतुल गौतम गांव के 19 वर्षीय शिव प्रसाद पुत्र तुलसीराम सरोज के साथ सोमवार सुबह करीब 10 बजे अपाचे बाइक से दर्शन-पूजन के लिए हौदेश्वरनाथ धाम जा रहा था।

    हथिगवां के गोपालगंज शाहपुर गांव के पास हादसा  

    हथिगवां थाना क्षेत्र के गोपालगंज शाहपुर गांव के पास सामने से आ रही स्प्लेंडर बाइक से अतुल की बाइक आमने-सामने से टकरा गई। हादसे में अतुल व शिव प्रसाद गंभीर रूप से घायल हो गए। वहां स्थानीय निवासियों की भीड़ जुट गई। सूचना पुलिस को दी गई।

    कुंडा सीएचसी में अतुल को चिकित्सकों ने मृत बताया  

    जानकारी होने पर मौके पर पहुंचे गोपालगंज गांव के प्रदीप सिंह व लोकेश दुबे एंबुलेंस से दोनों को उपचार के लिए कुंडा सीएचसी ले गए। वहां चिकित्सकों ने अतुल गौतम को मृत घोषित कर दिया। वहीं गंभीर रूप से घायल शिवप्रसाद को प्राथमिक उपचार के बाद प्रयागराज के एसआरएन अस्पताल रेफर कर दिया।

    बुझ गया घर का एकलौता चिराग  

    अतुल गौतम की मौत की खबर सुन मां सीमा गौतम, बहन मधु, रिंकी व पिंकी समेत स्वजन में मातम छा गया। अतुल गौतम घर का कलौता बेटा था जिसकी मौत को लेकर पूरे परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। पिता प्यारेलाल ने पोस्टमार्टम न करने की बात को कहते हुए बेटे का शव लेकर घर चले गए।

