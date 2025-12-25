आगरा में वन विभाग के कार्यालय के बाहर पेड़ पर चढ़ा युवक, आत्महत्या करने की दी धमकी

जागरण संवाददाता, आगरा। वन विभाग में संविदा पर तैनात रहा युवक गुरुवार को कार्यालय के बाहर पेड़ पर चढ़ गया। उसे पिछले वर्ष नौकरी से निकाल दिया गया था। युवक ने पेड़ से कूदकर आत्महत्या करने की धमकी दी। वन विभाग के कर्मचारी उसे समझाते हुए नीचे उतरने को कहते रहे, लेकिन वह नीचे नहीं उतरा। मौके पर पुलिस भी पहुंच गई।