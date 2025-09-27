इलाहाबाद हाई कोर्ट में 24 नवनियुक्त न्यायमूर्तियों ने पद की शपथ ली, जजों की कुल संख्या 110, अब भी 50 पद रिक्त

इलाहाबाद हाई कोर्ट में शनिवार को 24 नए न्यायमूर्तियों ने शपथ ली। मुख्य न्यायमूर्ति अरुण भंसाली ने सभी न्यायमूर्तियों को शपथ दिलाई। केंद्र सरकार ने शुक्रवार को ही इनकी नियुक्ति की अधिसूचना जारी की थी। शपथ ग्रहण समारोह मल्टी लेवल पार्किंग में हुआ जहाँ नव नियुक्त न्यायमूर्तियों के परिवार वाले और बार एसोसिएशन के पदाधिकारी उपस्थित थे।

प्रयागराज। इलाहाबाद हाई कोर्ट में शनिवार को 24 नए न्यायमूर्तियों ने पद की शपथ ली। इसके साथ इस उच्च न्यायालय में न्यायमूर्तियों की संख्या 110 हो गई है। हालांकि 50 पद अब भी रिक्त हैं। यहां मुख्य न्यायमूर्ति को मिला कर न्यायमूर्ति के कुल 160 पद स्वीकृत हैं।

मल्टी लेवल पार्किंग एवं एडवोकेट चैंबर्स बिल्डिंग के छठवें तल पर दोपहर एक बजे शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन हुआ। शपथ लेने वाले सभी न्यायमूर्तियों की नियुक्ति के संबंध में शुक्रवार को ही केंद्र सरकार ने अधिसूचना जारी की थी। सुप्रीम कोर्ट कोलेजियम की तरफ से संस्तुति के बाद एक महीने के भीतर ही नियुक्ति की घोषणा और शपथ विधि संपन्न हुई है।

मुख्य न्यायमूर्ति अरुण भंसाली ने क्रमशः विवेक सरन, विवेक कुमार सिंह, गरिमा प्रसाद, सुधांशु चौहान, अबधेश कुमार चौधरी, स्वरूपमा चतुर्वेदी, सिद्धार्थ नंदन, कुणाल रवि सिंह, इंद्रजीत शुक्ला, सत्य वीर सिंह, डॉ. अजय कुमार-द्वितीय, चव्हाण प्रकाश, दिवेश चंद्र सामंत प्रशांत मिश्रा-I, तरूण सक्सेना, राजीव भारती, पदम नारायण मिश्र, लक्ष्मी कांत शुक्ला, जय प्रकाश तिवारी, देवेन्द्र सिंह-प्रथम, संजीव कुमार, वाणी रंजन अग्रवाल, अचल सचदेव और बबीता रानी को शपथ दिलाई।