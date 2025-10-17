Language
    APK फाइल डाउनलोड करना महिला को पड़ा भारी, खाते से 17.34 लाख उड़ाए

    By Tara Gupta Edited By: Vivek Shukla
    Updated: Fri, 17 Oct 2025 09:42 AM (IST)

    प्रयागराज में साइबर अपराधियों ने एपीके फाइल भेजकर एक महिला के खाते से 7.34 लाख रुपये उड़ा दिए। एक शिक्षिका ऑनलाइन मंदिर खरीदने के चक्कर में 6.32 लाख रुपये गंवा बैठीं। वहीं, एक व्यापारी को शेयर ट्रेडिंग के नाम पर 31.92 लाख रुपये की चपत लगी। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

    Hero Image

    तस्वीर का इस्तेमाल प्रतीकात्मक प्रस्तुतीकरण के लिए किया गया है। जागरण

    जागरण संवाददाता, प्रयागराज। साइबर अपराधियों ने एपीके (एंड्रायड पैकेज किट) फाइल भेजकर महिला के खाते से 7.34 लाख उड़ा दिया। साइबर ठगी की घटना से परेशान उमारानी शर्मा ने साइबर थाने में मुकदमा दर्ज कराया है। पुलिस खाता नंबर के आधार पर अपराधियों के बारे में पता लगा रही है।

    सिविल लाइंस निवासी उमारानी शर्मा का कहना है कि अगस्त 2025 में उनके वाट्सएप पर अज्ञात नंबर से एपीके फाइल भेजी गई। इसके बाद उस फाइल को इंस्टाल करवाकर जानकारी ली गई। फिर बैंक खाते से कई बार में 17 लाख 34 हजार रुपये निकाल लिए गए।

    जब तक वह कुछ समझ पातीं, खाता खाली हो चुका था। मोबाइल पर मैसेज देखकर वह परेशान हो गईं। बैंक जाकर स्टेटमेंट निकलवाया तो पता चला कि पैसा आनलाइन ट्रांसफर किया गया है। फिलहाल पुलिस का कहना है कि तहरीर के आधार पर आइटी एक्ट का मुकदमा दर्ज कर विवेचना की जा रही है।

    शिक्षिका से 6.32 लाख रुपये ठगे-

    ऑनलाइन लकड़ी की मंदिर खरीदने के चक्कर में सरकारी स्कूल की शिक्षिका शिल्पा यादव से 6.32 लाख रुपये की ठगी हो गई। आवास-विकास कालोनी झूंसी निवासी शिल्पा यादव का कहना है कि इंस्ट्राग्राम के माध्यम से तीन हजार मूल्य की मंदिर देखी। खरीदने के लिए दिए गए नंबर पर संपर्क किया। मगर साइबर अपराधी ने झांसे में फंसाकर उनके बैंक खाते से छह लाख 32 हजार रुपये की ठगी की। शिक्षिका ने साइबर थाने में मुकदमा दर्ज कराया है।

    शेयर ट्रेडिंग का झांसा देकर 31.92 लाख ठगा-

    साइबर अपराधियों ने शेयर ट्रेडिंग के जाल में फंसाकर कारोबारी रितेश कुमार पटेल से 31.92 लाख रुपये आनलाइन ठग लिया। सरायतकी झूंसी निवासी रितेश कुमार का कहना है कि उनके फेसबुक पर अंकिता कोट्जे नामक महिला ने फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी। इसके बाद वाट्सएप नंबर मांगा।

    बातचीत होने के दौरान उसने एक शेयर ट्रेडिंग से संबंधित लिंक भेजा। उसमें निवेश करने पर बड़ा लाभ मिलने का झांसा दिया। इसके बाद जाल में फंसाकर 31 लाख 92 हजार रुपये की ठगी की। इससे परेशान कारोबारी रितेश ने साइबर थाने में मुकदमा दर्ज कराया है।