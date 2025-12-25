दुकानदार के घर से 56 बोरी यूरिया बरामद, कृषि विभाग की संयुक्त टीम ने किया सील

जागरण संवाददाता, लीलापुर। लक्ष्मणपुर ब्लाक के फूलपुर गांव में पुलिस और कृषि विभाग की संयुक्त टीम ने बुधवार शाम को कार्रवाई करते हुए दुकानदार के घर डंप की गई 56 बोरी यूरिया काे सील कर दिया।

कार्रवाई के दौरान फूलपुर गांव के मो. इबरार अहमद के घर से कुल 56 बोरी यूरिया बरामद की गई, जिसे सील कर दिया गया।

चौकी इंचार्ज पवन वर्मा को क्षेत्रीय किसानों से शिकायत मिली थी कि फूलपुर गांव में दुकानदार इबरार द्वारा किसानों को मिलने वाली यूरिया खाद को अपने घर में अवैध रूप से भंडारित कर ऊंचे दामों पर बेंचा जा रहा है। इसे गंभीरता से लेते हुए चौकी इंचार्ज पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और मामले की जानकारी जिला कृषि अधिकारी को दी।