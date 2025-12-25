दुकानदार के घर से 56 बोरी यूरिया बरामद, कृषि विभाग की संयुक्त टीम ने किया सील
उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ में एक दुकानदार के घर से कृषि विभाग की संयुक्त टीम ने 56 बोरी यूरिया बरामद की है। टीम ने यूरिया को सील कर दिया है। यह कार्रव ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, लीलापुर। लक्ष्मणपुर ब्लाक के फूलपुर गांव में पुलिस और कृषि विभाग की संयुक्त टीम ने बुधवार शाम को कार्रवाई करते हुए दुकानदार के घर डंप की गई 56 बोरी यूरिया काे सील कर दिया।
कार्रवाई के दौरान फूलपुर गांव के मो. इबरार अहमद के घर से कुल 56 बोरी यूरिया बरामद की गई, जिसे सील कर दिया गया।
चौकी इंचार्ज पवन वर्मा को क्षेत्रीय किसानों से शिकायत मिली थी कि फूलपुर गांव में दुकानदार इबरार द्वारा किसानों को मिलने वाली यूरिया खाद को अपने घर में अवैध रूप से भंडारित कर ऊंचे दामों पर बेंचा जा रहा है। इसे गंभीरता से लेते हुए चौकी इंचार्ज पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और मामले की जानकारी जिला कृषि अधिकारी को दी।
जिला कृषि अधिकारी अशोक कुमार भी मौके पर पहुंचे और दुकानदार के घर की जांच की। जांच के दौरान घर में अवैध रूप से डंप की गई 56 बोरी यूरिया पाई गई, जिसे तत्काल जब्त कर लिया गया।
जिला कृषि अधिकारी अशोक कुमार ने बताया कि सरकारी नियमों के विरुद्ध यूरिया का भंडारण किया गया था। मामले में नियमानुसार आगे की कार्रवाई की जा रही है।
